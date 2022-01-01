Окупанти поширюють фейк про покинуте поховання сибірської виразки на Херсонщині





Про це повідомив на Юрій Соболевський.



За його словами, всі небезпечні пункти в Херсонській області відпрацьовані, локалізовані і законсервовані, якщо в цьому була необхідність.



Мінімум щокварталу ці пункти оглядалися, про що складався відповідний звіт.



"Тому, якщо ці дикуни не будуть колупатися в цих локаціях, загрози для населення не буде", - зазначив Соболевський.



Зараз окупанти в Херсонській області блокують "зелені коридори", евакуацію, викрадають мирних жителів, серед яких журналісти, керівники громад, депутати, активісти, учасники АТО, фермери, вчителі.



На тимчасово захопленій території регіону вичерпуються ресурси, зупинився бізнес. 30 травня загарбники відключили інтернет і мобільний зв'язок від українських операторів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупанти поширюють фейк про покинуте поховання сибірської виразки в Херсонській області. Осередок нібито знаходиться в Скадовську.Про це повідомив на Facebook-сторінці перший заступник голови Херсонської обласної радиЗа його словами, всі небезпечні пункти в Херсонській області відпрацьовані, локалізовані і законсервовані, якщо в цьому була необхідність.Мінімум щокварталу ці пункти оглядалися, про що складався відповідний звіт."Тому, якщо ці дикуни не будуть колупатися в цих локаціях, загрози для населення не буде", - зазначив Соболевський.Зараз окупанти в Херсонській області блокують "зелені коридори", евакуацію, викрадають мирних жителів, серед яких журналісти, керівники громад, депутати, активісти, учасники АТО, фермери, вчителі.На тимчасово захопленій території регіону вичерпуються ресурси, зупинився бізнес. 30 травня загарбники відключили інтернет і мобільний зв'язок від українських операторів.

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