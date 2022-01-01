Скільки діє направлення до лікаря в умовах повномасштабної війни

Скільки діє направлення до лікаря в умовах повномасштабної війни
У Національній службі здоров'я пояснили, скільки діє направлення до лікаря в умовах повномасштабної війни і як його отримати.

Про це йдеться на Телеграм-каналі НСЗУ.

В Україні направлення до лікаря діють впродовж одного року. Але пацієнтам потрібно дотримуватись погоджених з лікарем термінів проходження обстеження.

Зазвичай термін дії вказують у додатковій інформації в направленні, якщо лікар роздруковує пацієнтові інформаційну пам’ятку.

Лікар повинен виписувати направлення лише в тому випадку, якщо проблема зі здоров’ям пацієнта вимагає залучення вузького спеціаліста. Окрім цього, лікар виписує направлення для додаткових обстежень, процедур і госпіталізації.

До слова, всі лікарі в медичній системі можуть виписувати свої направлення. Переважно лікарі виписують електронне направлення, але якщо електронна система охорони здоров'я не працює, то можуть виписати паперове.

В НСЗУ розповіли, що спростили умови доступу до безоплатної медицини під час війни. Отримати безоплатну допомогу можна у будь-якій лікарні, яка уклала договір з НСЗУ на відповідний пакет послуг.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: НСЗУ, направлення, лікар
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
«Ми не могли повірити, що так буває». ЖІНКА З ЛУЦЬКА БЕЗОПЛАТНО ПРИХИСТИЛА ДЕКІЛЬКА СІМЕЙ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ
«95% мого підрозділу готові померти за Україну. І я теж»: відомий адвокат з Луцька Олег Лягутко служить у ЗСУ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Окупанти поширюють фейк про покинуте поховання сибірської виразки на Херсонщині
Сьогодні, 03:30
Скільки діє направлення до лікаря в умовах повномасштабної війни
Сьогодні, 02:00
У Лисичанську під обстрілами загинула шестирічна дитина
Сьогодні, 01:00
13 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Весілля на предовій та чотирилапий тероборонівець: добрі новини від ВолиньPost за 12 червня
12 червень, 23:45
Схожі новини
Як діяти у разі укусу кліща: поради лікаря Як діяти у разі укусу кліща: поради лікаря
10 червень, 13:20
На Волині на сім років за ґрати потрапив лікар-ветеринар, який збував психотропи На Волині на сім років за ґрати потрапив лікар-ветеринар, який збував психотропи
03 червень, 10:48
30 років працювала лікарем на Донеччині: історія жінки, яка втекла від російських окупантів до Луцька 30 років працювала лікарем на Донеччині: історія жінки, яка втекла від російських окупантів до Луцька
17 травень, 12:35
У лікарні на Волині працює гастроентеролог з Маріуполя У лікарні на Волині працює гастроентеролог з Маріуполя
28 квітень, 15:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Окупанти поширюють фейк про покинуте поховання сибірської виразки на Херсонщині
Сьогодні, 03:30
 0
Скільки діє направлення до лікаря в умовах повномасштабної війни
Сьогодні, 02:00
 0
У Лисичанську під обстрілами загинула шестирічна дитина
Сьогодні, 01:00
 0
13 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Весілля на предовій та чотирилапий тероборонівець: добрі новини від ВолиньPost за 12 червня
12 червень, 23:45
 0
Медіа
відео
1/8