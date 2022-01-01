Скільки діє направлення до лікаря в умовах повномасштабної війни
Сьогодні, 02:00
У Національній службі здоров'я пояснили, скільки діє направлення до лікаря в умовах повномасштабної війни і як його отримати.
Про це йдеться на Телеграм-каналі НСЗУ.
В Україні направлення до лікаря діють впродовж одного року. Але пацієнтам потрібно дотримуватись погоджених з лікарем термінів проходження обстеження.
Зазвичай термін дії вказують у додатковій інформації в направленні, якщо лікар роздруковує пацієнтові інформаційну пам’ятку.
Лікар повинен виписувати направлення лише в тому випадку, якщо проблема зі здоров’ям пацієнта вимагає залучення вузького спеціаліста. Окрім цього, лікар виписує направлення для додаткових обстежень, процедур і госпіталізації.
До слова, всі лікарі в медичній системі можуть виписувати свої направлення. Переважно лікарі виписують електронне направлення, але якщо електронна система охорони здоров'я не працює, то можуть виписати паперове.
В НСЗУ розповіли, що спростили умови доступу до безоплатної медицини під час війни. Отримати безоплатну допомогу можна у будь-якій лікарні, яка уклала договір з НСЗУ на відповідний пакет послуг.
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Про це йдеться на Телеграм-каналі НСЗУ.
В Україні направлення до лікаря діють впродовж одного року. Але пацієнтам потрібно дотримуватись погоджених з лікарем термінів проходження обстеження.
Зазвичай термін дії вказують у додатковій інформації в направленні, якщо лікар роздруковує пацієнтові інформаційну пам’ятку.
Лікар повинен виписувати направлення лише в тому випадку, якщо проблема зі здоров’ям пацієнта вимагає залучення вузького спеціаліста. Окрім цього, лікар виписує направлення для додаткових обстежень, процедур і госпіталізації.
До слова, всі лікарі в медичній системі можуть виписувати свої направлення. Переважно лікарі виписують електронне направлення, але якщо електронна система охорони здоров'я не працює, то можуть виписати паперове.
В НСЗУ розповіли, що спростили умови доступу до безоплатної медицини під час війни. Отримати безоплатну допомогу можна у будь-якій лікарні, яка уклала договір з НСЗУ на відповідний пакет послуг.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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