Скільки діє направлення до лікаря в умовах повномасштабної війни





Про це



В Україні направлення до лікаря діють впродовж одного року. Але пацієнтам потрібно дотримуватись погоджених з лікарем термінів проходження обстеження.



Зазвичай термін дії вказують у додатковій інформації в направленні, якщо лікар роздруковує пацієнтові інформаційну пам’ятку.



Лікар повинен виписувати направлення лише в тому випадку, якщо проблема зі здоров’ям пацієнта вимагає залучення вузького спеціаліста. Окрім цього, лікар виписує направлення для додаткових обстежень, процедур і госпіталізації.



До слова, всі лікарі в медичній системі можуть виписувати свої направлення. Переважно лікарі виписують електронне направлення, але якщо електронна система охорони здоров'я не працює, то можуть виписати паперове.



В НСЗУ розповіли, що спростили умови доступу до безоплатної медицини під час війни. Отримати безоплатну допомогу можна у будь-якій лікарні, яка уклала договір з НСЗУ на відповідний пакет послуг.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Національній службі здоров'я пояснили, скільки діє направлення до лікаря в умовах повномасштабної війни і як його отримати.Про це йдеться на Телеграм-каналі НСЗУ.В Україні направлення до лікаря діють впродовж одного року. Але пацієнтам потрібно дотримуватись погоджених з лікарем термінів проходження обстеження.Зазвичай термін дії вказують у додатковій інформації в направленні, якщо лікар роздруковує пацієнтові інформаційну пам’ятку.Лікар повинен виписувати направлення лише в тому випадку, якщо проблема зі здоров’ям пацієнта вимагає залучення вузького спеціаліста. Окрім цього, лікар виписує направлення для додаткових обстежень, процедур і госпіталізації.До слова, всі лікарі в медичній системі можуть виписувати свої направлення. Переважно лікарі виписують електронне направлення, але якщо електронна система охорони здоров'я не працює, то можуть виписати паперове.В НСЗУ розповіли, що спростили умови доступу до безоплатної медицини під час війни. Отримати безоплатну допомогу можна у будь-якій лікарні, яка уклала договір з НСЗУ на відповідний пакет послуг.

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