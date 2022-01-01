У Лисичанську під обстрілами загинула шестирічна дитина





Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в Telegram.



"Лисичанськ рашисти потужно обстрілюють, сьогодні від ворожого вогню загинула шестирічна дитина", - заявив Гайдай.



Також він додав, що зараз тривають тяжкі бої на території Гірської громади.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські війська продовжують обстрілювати населені пункти Луганської області. Внаслідок чергової атаки в неділю, 12 червня, загинула дитина.Про це повідомляє голова Луганської ОВА"Лисичанськ рашисти потужно обстрілюють, сьогодні від ворожого вогню загинула шестирічна дитина", - заявив Гайдай.Також він додав, що зараз тривають тяжкі бої на території Гірської громади.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію