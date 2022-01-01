У Лисичанську під обстрілами загинула шестирічна дитина

У Лисичанську під обстрілами загинула шестирічна дитина
Російські війська продовжують обстрілювати населені пункти Луганської області. Внаслідок чергової атаки в неділю, 12 червня, загинула дитина.

Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в Telegram.

"Лисичанськ рашисти потужно обстрілюють, сьогодні від ворожого вогню загинула шестирічна дитина", - заявив Гайдай.

Також він додав, що зараз тривають тяжкі бої на території Гірської громади.

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Теги: Лисичанськ, дитина, обстріли
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