У Лисичанську під обстрілами загинула шестирічна дитина
Сьогодні, 01:00
Російські війська продовжують обстрілювати населені пункти Луганської області. Внаслідок чергової атаки в неділю, 12 червня, загинула дитина.
Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в Telegram.
"Лисичанськ рашисти потужно обстрілюють, сьогодні від ворожого вогню загинула шестирічна дитина", - заявив Гайдай.
Також він додав, що зараз тривають тяжкі бої на території Гірської громади.
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Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в Telegram.
"Лисичанськ рашисти потужно обстрілюють, сьогодні від ворожого вогню загинула шестирічна дитина", - заявив Гайдай.
Також він додав, що зараз тривають тяжкі бої на території Гірської громади.
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