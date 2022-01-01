Весілля на предовій та чотирилапий тероборонівець: добрі новини від ВолиньPost за 12 червня

Українські військовослужбовці і весь український народ вже 109 днів перебуває у безперервній боротьбі проти російських окупантів, які вдерлися на нашу землю.Журналісти Інформаційного агентства ВолиньPost теж безперервно перебувають на своєму інформаційному фронті. Практично з перших днів повномасштабної війни ми готуємо для наших читачів підбірку новин, які заряджають позитивом та дають наснагу до подальшої боротьби.До вашої уваги пропонуємо підбірку добрих новин за 12 червня.У двох південних областях України, на частині яких закріпилися російські окупаційні війська, Збройні сили України проводять успішний контрнаступ. Список звільнених населених пунктів поповнився селом Таврійським.Юстина Петрук навчається у четвертому класі. Дівчинка постійно відвідує бібліотеку та займається творчістю. Нещодавно вона відгукнулася на пропозицію самостійно організувати творчий майстерклас та зібрати гроші для військових.На думку депутата, Росія порушила Будапештський меморандум, тож Захід має право подарувати Україні ядерні боєголовки, щоб вона могла захистити свою незалежність.Британські броньовані машини Husky Tactical Support Vehicle почали надходити в Україну.Збройні сили України уже знищили 32 150 російських військових.Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.06 орієнтовно склали:особового складу близько 32150 (+100) осіб ліквідовано;танків ‒ 1430 (+11) од,бойових броньованих машин ‒ 3484 (+18) од,артилерійських систем – 715 (+3) од,РСЗВ - 226 (+4) од,засоби ППО - 97 (+0) од,літаків – 212 (+0) од,гелікоптерів – 178 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня - 582 (+3),крилаті ракети - 125 (+0),кораблі /катери - 13 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн - 2455 (+7) од,спеціальна техніка - 54 (+0).Найбільших втрат противник зазнав на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються.Канадський песіонер Марсель Лусьєр віддасть частину лотерейного виграшу на відбудову України.Збройні сили України продовжують боротися за свободу та незалежність України, знищуючи російських окупантів. У Рубіжному знищили командний пункт кадирівців.У 100-й окремій бригаді територіальної оборони Волині разом із бійцями розділяє військові будні цуценя, яке прибилося до підрозділу.У 14 окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого, яка виконує бойові завдання на передовій, відсвяткували подвійне весілля.