Росіяни розбомбили дитячий табір на Харківщині

Росіяни розбомбили дитячий табір на Харківщині
Уночі 12 червня російські війська обстріляли корпуси оздоровчого табору в Чугуївському районі Харківської області.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Унаслідок ворожого обстрілу пошкоджено три корпуси дитячого табору.

Слідчі прокурори відкрили провадження за статтею про порушення законів і звичаїв війни.

На світлинах, які поширили в прокуратурі, видно вирву від бомби завгибшки кілька метрів.

Шибки та двері з корпусів повністю вилетіли.
Росіяни розбомбили дитячий табір на Харківщині
Росіяни розбомбили дитячий табір на Харківщині

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Теги: росіяни, Харківщина
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