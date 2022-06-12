Росіяни розбомбили дитячий табір на Харківщині





Про це



Унаслідок ворожого обстрілу пошкоджено три корпуси дитячого табору.



Слідчі прокурори відкрили провадження за статтею про порушення законів і звичаїв війни.



На світлинах, які поширили в прокуратурі, видно вирву від бомби завгибшки кілька метрів.



Шибки та двері з корпусів повністю вилетіли.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уночі 12 червня російські війська обстріляли корпуси оздоровчого табору в Чугуївському районі Харківської області.Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.Унаслідок ворожого обстрілу пошкоджено три корпуси дитячого табору.Слідчі прокурори відкрили провадження за статтею про порушення законів і звичаїв війни.На світлинах, які поширили в прокуратурі, видно вирву від бомби завгибшки кілька метрів.Шибки та двері з корпусів повністю вилетіли.

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