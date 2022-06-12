Росіяни розбомбили дитячий табір на Харківщині
Сьогодні, 22:20
Уночі 12 червня російські війська обстріляли корпуси оздоровчого табору в Чугуївському районі Харківської області.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Унаслідок ворожого обстрілу пошкоджено три корпуси дитячого табору.
Слідчі прокурори відкрили провадження за статтею про порушення законів і звичаїв війни.
На світлинах, які поширили в прокуратурі, видно вирву від бомби завгибшки кілька метрів.
Шибки та двері з корпусів повністю вилетіли.
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Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Унаслідок ворожого обстрілу пошкоджено три корпуси дитячого табору.
Слідчі прокурори відкрили провадження за статтею про порушення законів і звичаїв війни.
На світлинах, які поширили в прокуратурі, видно вирву від бомби завгибшки кілька метрів.
Шибки та двері з корпусів повністю вилетіли.
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