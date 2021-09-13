У Луцьку просять знову заборонити продаж алкоголю
Сьогодні, 21:33
На території Луцької громади просять відновити заборону на торгівлю алкогольними виробами, яка діяла від початку повномасштабного вторгнення до середини березня.
Відповідне рішення запропонував на сайті Єдиної системи місцевих петицій Володимир Корнійчук.
«Прошу заборонити продаж горілки та інших видів алкогольних напоїв, окрім пива, а також тютюнових виробів для людей будь-якого віку так, як було на початку повномасштабної війни», – наголосив автор петиції.
Аби цю петицію розглянула Луцька міська рада, її мають підписати як мінімум 300 людей.
До кінця збору підписів залишилося 9 днів.
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Відповідне рішення запропонував на сайті Єдиної системи місцевих петицій Володимир Корнійчук.
«Прошу заборонити продаж горілки та інших видів алкогольних напоїв, окрім пива, а також тютюнових виробів для людей будь-якого віку так, як було на початку повномасштабної війни», – наголосив автор петиції.
Аби цю петицію розглянула Луцька міська рада, її мають підписати як мінімум 300 людей.
До кінця збору підписів залишилося 9 днів.
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Коментарі 2
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Податки в держб'юджет ти платитимеш, мудак?!
Ще й на пиво і вино пащеку розчепірило.
Якщо ти кінчений колотий алкоголік, то живи в лісі і пий воду з колодязя.