У Луцьку просять знову заборонити продаж алкоголю

У Луцьку просять знову заборонити продаж алкоголю
На території Луцької громади просять відновити заборону на торгівлю алкогольними виробами, яка діяла від початку повномасштабного вторгнення до середини березня.

Відповідне рішення запропонував на сайті Єдиної системи місцевих петицій Володимир Корнійчук.

«Прошу заборонити продаж горілки та інших видів алкогольних напоїв, окрім пива, а також тютюнових виробів для людей будь-якого віку так, як було на початку повномасштабної війни», – наголосив автор петиції.

Аби цю петицію розглянула Луцька міська рада, її мають підписати як мінімум 300 людей.

До кінця збору підписів залишилося 9 днів.

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Теги: продаж алкоголю, Луцьк
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Коментарі 2
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Пішов на..., п...рас!
Податки в держб'юджет ти платитимеш, мудак?!
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Бидло не володіє культурою вживання, не контролює себе і хоче, щоб інші не вживали.
Ще й на пиво і вино пащеку розчепірило.
Якщо ти кінчений колотий алкоголік, то живи в лісі і пий воду з колодязя.
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