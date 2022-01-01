Прогноз погоди у Луцьку на 13 червня
Сьогодні, 20:00
У Луцьку ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів.
Про це йдеться на сайті Sinoptik.
Температура повітря вночі становитиме 19-16 градусів за Цельсієм, зранку коливатиметься між 14-21⁰, вдень підніметься до показника +26°, а ввечері сягне позначки 27 градусів Цельсія.
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Про це йдеться на сайті Sinoptik.
Температура повітря вночі становитиме 19-16 градусів за Цельсієм, зранку коливатиметься між 14-21⁰, вдень підніметься до показника +26°, а ввечері сягне позначки 27 градусів Цельсія.
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