Як зберегти банани жовтими і не допустити почорніння протягом 15 днів

Як зберегти банани жовтими і не допустити почорніння протягом 15 днів
Жовті банани дуже швидко чорніють. Є секрет, щоб зберегти ці фрукти свіжими протягом 15 днів.

Супер-лайфхаком поділилися експерти у виданні Express, - повідомляє РБК-Україна.

Що ви робите неправильно з бананами?
У більшості будинків банани зберігають у вазі з фруктами на кухонному столі або на полиці.

Протягом декількох днів банани починають дозрівати, а до кінця тижня шкірка може стати темно-коричневою.

Більшості людей подобається їсти банани, коли вони яскраво-жовті, але як зберігати банани, щоб уповільнити процес їх дозрівання?

Як зберегти банани жовтими?
Канал YouTube Kitchen Tips Online поділився простим способом побачити ваші банани жовтими навіть на 15-ий день.

Для прикладу автори відео поклалии одну в'язку бананів на кухонний стіл, а іншу - в герметичний контейнер на кухонному столі.

Коли банани дозрівають, вони виділяють етиленовий газ, в першу чергу в стеблі, який потім поширюється на решту плоду, допомагаючи йому дозріти.

Одним із способів зберігання бананів є популярна техніка пластикової упаковки. Деякі люди обертають стебла бананів харчовою плівкою, щоб запобігти їх дозріванню.

Однак більш ефективно загортати плодоніжки окремих бананів, щоб запобігти їх дозріванню, а не прикріплювати їх всі разом.

При індивідуальній упаковці на стеблі залишається менше місць для витоку газоподібного етилену.

Також є й інший спосіб - це помістити банани в холодильник, щоб запобігти їх дозріванню. Але він працює лише пару днів, потім банани все одно стають м'якими.

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Теги: банани, лайфхак
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