У Луцьку запрацює додаток для оплати паркування. ПОСИЛАННЯ ДЛЯ ЗАВАНТАЖЕННЯ
Сьогодні, 19:11
В обласному центрі Волині розпочне роботу мобільний додаток «SmartLutsk» для оплати паркування.
Застосунок почне працювати 14 червня, - повідомляють в департаменті Муніципальної варти Луцької міської ради.
Додаток створено з метою легкої та зручної сплати вартості послуг за користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів у місті Луцьку.
Тепер водіям не потрібно шукати паркомат та стояти в черзі для здійснення оплати.
"Сплачуй за паркування швидко та зручно! Відскануй QR-код за допомогою мобільного телефону чи планшету на базі операційної системи Android чи iOS та завантаж — «SmartLutsk»! Завантаживши додаток «SmartLutsk», ви зможете створити персональний кабінет, додати свої транспортні засоби, або засоби, якими ви користуєтесь як водій", - повідомляють муніципали.
В разі винекнення будь-яких труднощів при встановлені додатку та проблем з користуванням, можна звернутися в месенджер Telegram за номером телефону: +38 (067)-332-61-46.
Завантажити додаток - «SmartLutsk», можна швидко та зручно, перейшовши за одним із посилань.
Посилання для мобільних телефонів та планшетів на базі операційної системи Android — «SmartLutsk» - ТУТ
Посилання для гаджетів на базі операційної системи iOS — ТУТ.
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Застосунок почне працювати 14 червня, - повідомляють в департаменті Муніципальної варти Луцької міської ради.
Додаток створено з метою легкої та зручної сплати вартості послуг за користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів у місті Луцьку.
Тепер водіям не потрібно шукати паркомат та стояти в черзі для здійснення оплати.
"Сплачуй за паркування швидко та зручно! Відскануй QR-код за допомогою мобільного телефону чи планшету на базі операційної системи Android чи iOS та завантаж — «SmartLutsk»! Завантаживши додаток «SmartLutsk», ви зможете створити персональний кабінет, додати свої транспортні засоби, або засоби, якими ви користуєтесь як водій", - повідомляють муніципали.
В разі винекнення будь-яких труднощів при встановлені додатку та проблем з користуванням, можна звернутися в месенджер Telegram за номером телефону: +38 (067)-332-61-46.
Завантажити додаток - «SmartLutsk», можна швидко та зручно, перейшовши за одним із посилань.
Посилання для мобільних телефонів та планшетів на базі операційної системи Android — «SmartLutsk» - ТУТ
Посилання для гаджетів на базі операційної системи iOS — ТУТ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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