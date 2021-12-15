У Луцьку запрацює додаток для оплати паркування. ПОСИЛАННЯ ДЛЯ ЗАВАНТАЖЕННЯ

В обласному центрі Волині розпочне роботу мобільний додаток «SmartLutsk» для оплати паркування.Застосунок почне працювати 14 червня, - повідомляють в департаменті Муніципальної варти Луцької міської ради.Додаток створено з метою легкої та зручної сплати вартості послуг за користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів у місті Луцьку.Тепер водіям не потрібно шукати паркомат та стояти в черзі для здійснення оплати."Сплачуй за паркування швидко та зручно! Відскануй QR-код за допомогою мобільного телефону чи планшету на базі операційної системи Android чи iOS та завантаж — «SmartLutsk»! Завантаживши додаток «SmartLutsk», ви зможете створити персональний кабінет, додати свої транспортні засоби, або засоби, якими ви користуєтесь як водій", - повідомляють муніципали.В разі винекнення будь-яких труднощів при встановлені додатку та проблем з користуванням, можна звернутися в месенджер Telegram за номером телефону: +38 (067)-332-61-46.Завантажити додаток - «SmartLutsk», можна швидко та зручно, перейшовши за одним із посилань.Посилання для мобільних телефонів та планшетів на базі операційної системи Android — «SmartLutsk» -Посилання для гаджетів на базі операційної системи iOS —