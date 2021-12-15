У Луцьку запрацює додаток для оплати паркування. ПОСИЛАННЯ ДЛЯ ЗАВАНТАЖЕННЯ

У Луцьку запрацює додаток для оплати паркування. ПОСИЛАННЯ ДЛЯ ЗАВАНТАЖЕННЯ
В обласному центрі Волині розпочне роботу мобільний додаток «SmartLutsk» для оплати паркування.

Застосунок почне працювати 14 червня, - повідомляють в департаменті Муніципальної варти Луцької міської ради.

Додаток створено з метою легкої та зручної сплати вартості послуг за користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів у місті Луцьку.

Тепер водіям не потрібно шукати паркомат та стояти в черзі для здійснення оплати.

"Сплачуй за паркування швидко та зручно! Відскануй QR-код за допомогою мобільного телефону чи планшету на базі операційної системи Android чи iOS та завантаж — «SmartLutsk»! Завантаживши додаток «SmartLutsk», ви зможете створити персональний кабінет, додати свої транспортні засоби, або засоби, якими ви користуєтесь як водій", - повідомляють муніципали.

В разі винекнення будь-яких труднощів при встановлені додатку та проблем з користуванням, можна звернутися в месенджер Telegram за номером телефону: +38 (067)-332-61-46.

Завантажити додаток - «SmartLutsk», можна швидко та зручно, перейшовши за одним із посилань.

Посилання для мобільних телефонів та планшетів на базі операційної системи Android — «SmartLutsk» - ТУТ

Посилання для гаджетів на базі операційної системи iOS — ТУТ.

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Теги: парковка, Луцьк, додаток, департамент муніципальної варти
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