У волинській теробороні служить пес-«доброволець»

У волинській теробороні служить пес-«доброволець»
У 100-й окремій бригаді територіальної оборони Волині разом із бійцями розділяє військові будні цуценя, яке прибилося до підрозділу.

Про це повідомляють на сторінці 100 окремої бригади територіальної оборони Волині.

"Цілком ймовірно, що бойове цуценя нашої бригади ТрО на прізвисько Кабан(чик) є ровесником цієї війни. Адже прибилося до бійців одного із наших підрозділів наприкінці березня місячним малям. Чотирилапий «клубочок» був мокрим, голодним і неабияк наляканим… Щоправда, від запропонованої порції гречки із тушкованою свининою бідолаха не відмовився – «змолов» на одному подиху… і попросив ще. «Ах ти ж кабанюка – жереш, неначе справжнє порося!», – вигукнув хтось із бійців. «Слухайте, а давайте назвемо його Кабаном!» – запропонував інший. Заперечень не було…", - пригадують у бригаді.

Чотирилапий тероборонівець виконує свою корисну функцію - служить «дублером сирени повітряної тривоги». Тільки зачує сигнал ракетної небезпеки – відразу береться із неабияким ентузіазмом підвивати сирені. Після чого разом із побратимами чимдуж драпає в укриття…

"Але ви тільки не подумайте, що наш Кабан(чик) – боягуз! Лапи хвостатого щодень міцнішають, голос грубшає, вушка гордо спинаються, а в оченятах дедалі відчутніше проглядається тверда рішучість рвати на дрантя непроханих зайд… А ще пес Кабан(чик) трохи дратується, коли російських окупантів називають «свинособаками». Мовляв, нічого спільного ті нікчемні потвори з нащадками Вепра та Вовка не мають", - йдетья у дописі.


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Теги: тероборона, Волинь, 100 ОБрТО
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