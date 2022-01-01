У волинській бригаді, яка воює на передовій, відгуляли подвійне весілля. ФОТО

У волинській бригаді, яка воює на передовій, відгуляли подвійне весілля. ФОТО
У 14 окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого, яка виконує бойові завдання на передовій, відсвяткували подвійне весілля.

Про це повідомляють на сторінці бригади.

12 червня, на Трійцю, відбулася особлива для князівської бригади подія – в одному з міст Донеччини одружилися дві пари військовослужбовців 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.

Обидві пари наречених, Віталій і Крістіна та Володимир і Христина, зустрілися на покохали одне одного на фронті. Тож їхні рішення поєднати свої долі за законом воєнного часу в районі ведення бойових дій засвідчив та зареєстрував командир князівської бригади полковник Олександр Охріменко, вручивши молодятам весільні подарунки та квіти.
У волинській бригаді, яка воює на передовій, відгуляли подвійне весілля. ФОТО


"Шановні мої бойові побратими! Насправді це велика честь для мене сьогодні засвідчити ваше бажання стати родинами. Ваше кохання народилося у надзвичайно важкий для нашої держави час. Та кажуть, у найважчі часи народжуються найсильніші. Тому, я впевнений, що й ваші почуття, переживши випробування війною, з легкістю здолають всі життєві негаразди", - сказав командир бригади.
У волинській бригаді, яка воює на передовій, відгуляли подвійне весілля. ФОТО


Також Олександр Охріменко побажав молодятам щастя та народити славних козаків та козачок, які стануть славним продовженням козацьких родів.

Таїнство вінчання для наречених провели капелани бригади отці Ігор та Юрій, які наприкінці церемонії поблагословили молодят та довге та щасливе життя, вручили ікони.
У волинській бригаді, яка воює на передовій, відгуляли подвійне весілля. ФОТО

Приймали наречені вітання та подарунки від голови місцевої ВЦА та побратимів і друзів, які прийшли розділити з ними святкову і радісну мить.
У волинській бригаді, яка воює на передовій, відгуляли подвійне весілля. ФОТО
У волинській бригаді, яка воює на передовій, відгуляли подвійне весілля. ФОТО


Був, як і годиться на весіллі, нехай воно і фронтове, і перший весільний танець, і коровай, і, звісно ж, фото на згадку.
У волинській бригаді, яка воює на передовій, відгуляли подвійне весілля. ФОТО



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Теги: Волинь, 14 ОМБР, війна, весілля
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