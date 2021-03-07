Канадець віддасть частину лотерейного виграшу на відбудову України

Канадець віддасть частину лотерейного виграшу на відбудову України
Канадський песіонер Марсель Лусьєр віддасть частину лотерейного виграшу на відбудову України.

Чоловік виграв у лотерею 70 млн доларів, - пише Zaxid.net.

Канадець пожертвує частину лотерейного виграшу Україні, а також проектам для дітей з аутизмом

Канадський пенсіонер Марсель Лусьєр, який цього тижня зірвав у лотереї джекпот розміром 70 млн доларів, використає частину коштів на повоєнну відбудову України.

«Марсель Лусьєр сказав, що має намір використати частину зірваного джекпоту в 70 млн доларів на допомогу у відбудові України та підтримку проектів з допомоги дітям з аутизмом», – йдеться у матеріалі.

Також він поїде разом із дружиною у круїз, який кілька разів скасовував через пандемію Covid-19.

Зазначимо, що пожертвувати гроші на відбудову України, а також на її Збройні сили або медичну систему можна через платформу United24.

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Теги: виграш, лотерея, благодійність
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