Канадець віддасть частину лотерейного виграшу на відбудову України
Сьогодні, 15:56
Канадський песіонер Марсель Лусьєр віддасть частину лотерейного виграшу на відбудову України.
Чоловік виграв у лотерею 70 млн доларів, - пише Zaxid.net.
Канадець пожертвує частину лотерейного виграшу Україні, а також проектам для дітей з аутизмом
Канадський пенсіонер Марсель Лусьєр, який цього тижня зірвав у лотереї джекпот розміром 70 млн доларів, використає частину коштів на повоєнну відбудову України.
«Марсель Лусьєр сказав, що має намір використати частину зірваного джекпоту в 70 млн доларів на допомогу у відбудові України та підтримку проектів з допомоги дітям з аутизмом», – йдеться у матеріалі.
Також він поїде разом із дружиною у круїз, який кілька разів скасовував через пандемію Covid-19.
Зазначимо, що пожертвувати гроші на відбудову України, а також на її Збройні сили або медичну систему можна через платформу United24.
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Чоловік виграв у лотерею 70 млн доларів, - пише Zaxid.net.
Канадець пожертвує частину лотерейного виграшу Україні, а також проектам для дітей з аутизмом
Канадський пенсіонер Марсель Лусьєр, який цього тижня зірвав у лотереї джекпот розміром 70 млн доларів, використає частину коштів на повоєнну відбудову України.
«Марсель Лусьєр сказав, що має намір використати частину зірваного джекпоту в 70 млн доларів на допомогу у відбудові України та підтримку проектів з допомоги дітям з аутизмом», – йдеться у матеріалі.
Також він поїде разом із дружиною у круїз, який кілька разів скасовував через пандемію Covid-19.
Зазначимо, що пожертвувати гроші на відбудову України, а також на її Збройні сили або медичну систему можна через платформу United24.
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