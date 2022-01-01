У Луцьку поліція розшукувала хлопчика, який пропустив свою зупинку
Сьогодні, 15:15
У Луцьку патрульні поліцейські разом з батьками розшукували 8-річного хлопчика.
Про це повідомили у патрульні поліції Волинської області.
11 червня до патрульної поліції звернулася мама хлопчика, яка повідомила, що її син загубився, коли повертався додому громадським транспортом. Також дитина не має з собою телефону, тож заявниця не може з ним зв'язатися.
Поліцейські, які прибули до заявниці, отримали опис 8-річного хлопчика. Згодом поліцейські Василь Арсенюк та Анастасія Юр’єва віднайшли дитину.
Хлопчик розповів, що спочатку проїхав зупинку, на якій мав вийти, та поїхав до кінцевої. А потім вирішив тією ж маршруткою повернутися на потрібну зупинку.
Дитину передали матері❤️
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Про це повідомили у патрульні поліції Волинської області.
11 червня до патрульної поліції звернулася мама хлопчика, яка повідомила, що її син загубився, коли повертався додому громадським транспортом. Також дитина не має з собою телефону, тож заявниця не може з ним зв'язатися.
Поліцейські, які прибули до заявниці, отримали опис 8-річного хлопчика. Згодом поліцейські Василь Арсенюк та Анастасія Юр’єва віднайшли дитину.
Хлопчик розповів, що спочатку проїхав зупинку, на якій мав вийти, та поїхав до кінцевої. А потім вирішив тією ж маршруткою повернутися на потрібну зупинку.
Дитину передали матері❤️
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