У Луцьку поліція розшукувала хлопчика, який пропустив свою зупинку

У Луцьку патрульні поліцейські разом з батьками розшукували 8-річного хлопчика.Про це повідомили у патрульні поліції Волинської області.11 червня до патрульної поліції звернулася мама хлопчика, яка повідомила, що її син загубився, коли повертався додому громадським транспортом. Також дитина не має з собою телефону, тож заявниця не може з ним зв'язатися.Поліцейські, які прибули до заявниці, отримали опис 8-річного хлопчика. Згодом поліцейські Василь Арсенюк та Анастасія Юр’єва віднайшли дитину.Хлопчик розповів, що спочатку проїхав зупинку, на якій мав вийти, та поїхав до кінцевої. А потім вирішив тією ж маршруткою повернутися на потрібну зупинку.Дитину передали матері❤️