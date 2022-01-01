На Волині палаючу хату гасили дві бригади рятувальників

На Волині палаючу хату гасили дві бригади рятувальників
У суботу, 11 червня, близько 22 години у селі Зелене Луцького району загорілася хата.

Вогонь повністю знищив покрівлю та перекриття, пошкодив речі та частково стіни будівлі. Про це повідомляє газета "Волинь-нова".

Загорання ліквідували близько 2 години ночі вогнеборці пожежної охорони Берестечка та Мар'янівки.

На щастя, ніхто не постраждав. Причина загорання та подробиці події встановлюються.

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Теги: Волинь, пожежа
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