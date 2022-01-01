На Волині палаючу хату гасили дві бригади рятувальників





Вогонь повністю знищив покрівлю та перекриття, пошкодив речі та частково стіни будівлі. Про це повідомляє газета "Волинь-нова".



Загорання ліквідували близько 2 години ночі вогнеборці пожежної охорони Берестечка та Мар'янівки.



На щастя, ніхто не постраждав. Причина загорання та подробиці події встановлюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У суботу, 11 червня, близько 22 години у селі Зелене Луцького району загорілася хата.Вогонь повністю знищив покрівлю та перекриття, пошкодив речі та частково стіни будівлі. Про це повідомляє газета "Волинь-нова".Загорання ліквідували близько 2 години ночі вогнеборці пожежної охорони Берестечка та Мар'янівки.На щастя, ніхто не постраждав. Причина загорання та подробиці події встановлюються.

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