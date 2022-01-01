ЗСУ знищили командний пункт кадирівців у Рубіжному





Про це повідомив голова Луганької ОВА Леонід Гайдай, - пише



За словами глави ОВА, ситуація на фронті важка, але ЗСУ влаштували для військ РФ багато сюрпризів.



У ході запеклих боїв на Донбасі, ЗСУ вдалося завдати силам окупантів серйозної шкоди. Так, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що "Організовано три пекельні вечірки для русні: добре відпочили вагнерівці на стадіоні в Кадіївці, засідали рашисти на нараді смерті у Сєвєродонецькому ПК Хіміків та чеченські веселощі у Рубіжному".



Крім того, Гайдай розповів про поточну ситуацію на фронті на момент 12 червня.



"Ситуація у Сєвєродонецьку вкрай важка. Рашисти вночі зруйнували другий міст, що веде до обласного центру, прямо зараз орки масово обстрілюють з артилерії останній третій шляхопровід до міста.



Росіяни кидають усі сили, щоб відрізати Сєвєродонецьк. Наступні два-три дні будуть показовими. Не відкидаємо наступу і на інших напрямках, а саме траса Лисичанськ-Бахмут, яку росіяни намагаються взяти під контроль.



Промзону Сєвєродонецька контролюють українські війська, але територія заводу «Азот» постійно обстрілюється. Інформація про блокування хімзаводу - марення

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Збройні сили України продовжують боротися за свободу та незалежність України, знищуючи російських окупантів. У Рубіжному знищили командний пункт кадирівців.Про це повідомив голова Луганької ОВА Леонід Гайдай, - пише Кореспондент. За словами глави ОВА, ситуація на фронті важка, але ЗСУ влаштували для військ РФ багато сюрпризів.У ході запеклих боїв на Донбасі, ЗСУ вдалося завдати силам окупантів серйозної шкоди. Так, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що "Організовано три пекельні вечірки для русні: добре відпочили вагнерівці на стадіоні в Кадіївці, засідали рашисти на нараді смерті у Сєвєродонецькому ПК Хіміків та чеченські веселощі у Рубіжному".Крім того, Гайдай розповів про поточну ситуацію на фронті на момент 12 червня."Ситуація у Сєвєродонецьку вкрай важка. Рашисти вночі зруйнували другий міст, що веде до обласного центру, прямо зараз орки масово обстрілюють з артилерії останній третій шляхопровід до міста.Росіяни кидають усі сили, щоб відрізати Сєвєродонецьк. Наступні два-три дні будуть показовими. Не відкидаємо наступу і на інших напрямках, а саме траса Лисичанськ-Бахмут, яку росіяни намагаються взяти під контроль.Промзону Сєвєродонецька контролюють українські війська, але територія заводу «Азот» постійно обстрілюється. Інформація про блокування хімзаводу - марення

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