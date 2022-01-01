ЗСУ знищили командний пункт кадирівців у Рубіжному
Сьогодні, 13:14
Збройні сили України продовжують боротися за свободу та незалежність України, знищуючи російських окупантів. У Рубіжному знищили командний пункт кадирівців.
Про це повідомив голова Луганької ОВА Леонід Гайдай, - пише Кореспондент.
За словами глави ОВА, ситуація на фронті важка, але ЗСУ влаштували для військ РФ багато сюрпризів.
У ході запеклих боїв на Донбасі, ЗСУ вдалося завдати силам окупантів серйозної шкоди. Так, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що "Організовано три пекельні вечірки для русні: добре відпочили вагнерівці на стадіоні в Кадіївці, засідали рашисти на нараді смерті у Сєвєродонецькому ПК Хіміків та чеченські веселощі у Рубіжному".
Крім того, Гайдай розповів про поточну ситуацію на фронті на момент 12 червня.
"Ситуація у Сєвєродонецьку вкрай важка. Рашисти вночі зруйнували другий міст, що веде до обласного центру, прямо зараз орки масово обстрілюють з артилерії останній третій шляхопровід до міста.
Росіяни кидають усі сили, щоб відрізати Сєвєродонецьк. Наступні два-три дні будуть показовими. Не відкидаємо наступу і на інших напрямках, а саме траса Лисичанськ-Бахмут, яку росіяни намагаються взяти під контроль.
Промзону Сєвєродонецька контролюють українські війська, але територія заводу «Азот» постійно обстрілюється. Інформація про блокування хімзаводу - марення
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Про це повідомив голова Луганької ОВА Леонід Гайдай, - пише Кореспондент.
За словами глави ОВА, ситуація на фронті важка, але ЗСУ влаштували для військ РФ багато сюрпризів.
У ході запеклих боїв на Донбасі, ЗСУ вдалося завдати силам окупантів серйозної шкоди. Так, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що "Організовано три пекельні вечірки для русні: добре відпочили вагнерівці на стадіоні в Кадіївці, засідали рашисти на нараді смерті у Сєвєродонецькому ПК Хіміків та чеченські веселощі у Рубіжному".
Крім того, Гайдай розповів про поточну ситуацію на фронті на момент 12 червня.
"Ситуація у Сєвєродонецьку вкрай важка. Рашисти вночі зруйнували другий міст, що веде до обласного центру, прямо зараз орки масово обстрілюють з артилерії останній третій шляхопровід до міста.
Росіяни кидають усі сили, щоб відрізати Сєвєродонецьк. Наступні два-три дні будуть показовими. Не відкидаємо наступу і на інших напрямках, а саме траса Лисичанськ-Бахмут, яку росіяни намагаються взяти під контроль.
Промзону Сєвєродонецька контролюють українські війська, але територія заводу «Азот» постійно обстрілюється. Інформація про блокування хімзаводу - марення
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