В Україну прибули броньовані машини з Британії





Очікується, що Лондон відправить не менш як 120 одиниць такого транспорту, повідомив проєкт Ukraine Weapons Tracker у Тwitter, - пише



Опублікували відео, на якому видно бронемашину Husky вже в Україні.



Британія вирішила передати Україні щонайменше 120 броньованих машин. З них 80 – машини Mastiff, Husky та Wolfhound. Вони призначені для транспортування особового складу у зоні бойових дій. Ще 40 машин адаптовано для розвідки на місці бою та інших цілей.



У квітні повідомлялося, що українські військові вже почали вивчати бронетранспортери, які Великобританія передає Україні. Навчання проходило на території Британії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Британські броньовані машини Husky Tactical Support Vehicle почали надходити в Україну.Очікується, що Лондон відправить не менш як 120 одиниць такого транспорту, повідомив проєкт Ukraine Weapons Tracker у Тwitter, - пише "Газета ua" Опублікували відео, на якому видно бронемашину Husky вже в Україні.Британія вирішила передати Україні щонайменше 120 броньованих машин. З них 80 – машини Mastiff, Husky та Wolfhound. Вони призначені для транспортування особового складу у зоні бойових дій. Ще 40 машин адаптовано для розвідки на місці бою та інших цілей.У квітні повідомлялося, що українські військові вже почали вивчати бронетранспортери, які Великобританія передає Україні. Навчання проходило на території Британії.

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