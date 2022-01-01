В Україну прибули броньовані машини з Британії

В Україну прибули броньовані машини з Британії
Британські броньовані машини Husky Tactical Support Vehicle почали надходити в Україну.

Очікується, що Лондон відправить не менш як 120 одиниць такого транспорту, повідомив проєкт Ukraine Weapons Tracker у Тwitter, - пише "Газета ua".

Опублікували відео, на якому видно бронемашину Husky вже в Україні.

Британія вирішила передати Україні щонайменше 120 броньованих машин. З них 80 – машини Mastiff, Husky та Wolfhound. Вони призначені для транспортування особового складу у зоні бойових дій. Ще 40 машин адаптовано для розвідки на місці бою та інших цілей.

У квітні повідомлялося, що українські військові вже почали вивчати бронетранспортери, які Великобританія передає Україні. Навчання проходило на території Британії.

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Теги: війна, зброя, Україна
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