На Тернопільщині внаслідок ракетного удару постраждали 22 людини

На Тернопільщині внаслідок ракетного удару постраждали 22 людини
Внаслідок ракетного удару по Чорткову на Тернопільщині постраждали 22 людини, серед них – одна дитина.

Важкопоранених немає. Внаслідок атаки ушкоджень зазнали чотири багатоповерхові будинки, частина газопроводу та військовий об'єкт. Наразі рятувальники займаються ліквідацією завалів. Про це на брифінгу зранку 12 червня розповів голова Тернопільської військової адміністрації Володимир Труш, - пише Zaxid.net.

«Жертв на даний момент немає, є постраждалі 22 особи, які були госпіталізовані і яким була надана медична допомога. На місці події працювало десять ракет швидкої допомоги. Серед них, на жаль, є 12-річна дитина, які було надано першу медичну допомогу та накладено шви», – зазначив Володимир Труш.

За його словами, по місту вдарили чотири ракети, які вилетіли з акваторії Чорного моря. Внаслідок атаки постраждала частина воєнного об'єкту, а також чотири цивільні п'ятиповерхівки.

Крім того, внаслідок атаки було пошкоджено частину газової труби, через що виникла пожежа. Втім, рятувальникам вдалось її швидко загасити. Через це наразі у місті немає газопостачання, відновити його обіцяють протягом дня.

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Теги: Чортків, обстріл, постраждали, війна
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