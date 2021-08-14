12 червня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

12 червня віряни святкують Трійцю - одне з головних християнських свят, яке у православ'ї входить до числа дванадесятих свят, а в католицизмі має найвищий статус торжества.Про це повідомляє УНІАН.Також у цей день шанують пам'ять преподобного Ісаакія, який жив в IV столітті в ті часи, коли царював імператор Валент. Правитель був шанувальником аріанського вчення і влаштовував гоніння на християн. Ісаакій тоді жив у пустелі, але почувши про те, як православні церкви закривають або перетворюють на стайні, а незгодних віруючих страчують, він приїхав до Константинополя. Не боячись наслідків, він зміцнював православних в їх вірі і навіть намагався переконати царя.Імператор Валент не почув святого і відправився на війну з готами, де загинув у бою. Після цього в околицях Константинополя була влаштована обитель імені Ісаакія, а він сам помер в глибокій старості. Мощі його донині вважаються чудотворними.пишно цвіте шипшина - зима буде суворою і морозною;дощ сьогодні - восени урожай грибів виявиться багатим;спека з самого ранку - до такої ж погоди влітку;сова кричить - скоро похолодає.Кілька днів тому почалися Зелені святки - з цього дня русалки та інші істоти гуляють по лісах, полях, купаються у водоймах. Саме тому краще одному в такі місця не ходити, інакше невідомі створення потягнуть з собою. Заборонено сьогодні важко працювати і займатися будь-якими мирськими справами - краще присвятити себе духовному розвитку. Також не можна ходити на кладовище - для цих справ існує Троїцька батьківська субота.Сьогодні православні віруючі ходять до церкви, ставлять свічки за здоров'я і за упокій, моляться Всевишньому про благополуччя. Можна збиратися вдома з друзями і родичами, влаштовувати пишні застілля. За старих часів слов'яни в цю дату плели віники - для лазні або ритуальні.