10-річна лучанка організовує творчі майстеркласи та збирає гроші для ЗСУ. ВІДЕО

10-річна лучанка організовує творчі майстеркласи та збирає гроші для ЗСУ. ВІДЕО
Юстина Петрук навчається у четвертому класі. Дівчинка постійно відвідує бібліотеку та займається творчістю. Нещодавно вона відгукнулася на пропозицію самостійно організувати творчий майстерклас та зібрати гроші для військових.

Про це розповіла Суспільному бібліотекарка Ніна Бочарова.

Юстина малює, робить оригамі та плете вироби з бісеру. Школярка відвідує майже усі творчі студії бібліотеки.
10-річна лучанка організовує творчі майстеркласи та збирає гроші для ЗСУ. ВІДЕО

Нещодавно організувала майстерклас з виготовлення зайця антистресу. Кожна дитина, яка взяла участь у майстерці принесла 50 гривень благодійної допомоги. Таким чином вдалось назбирати 700 гривень, — говорить Юстина Петрук.

Ці гроші дівчинка разом з бібліотекаркою Ніною Бочаровою віднесла до волонтерського штабу "Ангар", що у Луцьку. Юстина каже: нам пообіцяли, що за ці гроші куплять ліки для військових.

Тішиться патріотизму та невтомним рукам доньки, – каже мама Наталія. У їхній сім’ї щомиті переймаються ситуацією на фронті. Там зараз перебуває рідний дядько Юстини.

Юстина каже, що благодійну справу не полишить — уже планує новий майстерклас для збору грошей для війська.


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Теги: Юстина Петрук, майстеркласи, гроші, ЗСУ
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