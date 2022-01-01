В Україну прибула комісія ООН для розслідування злочинів РФ

В Україну прибула Незалежна міжнародна комісія ООН для розслідування злочинів, пов‘язаних з агресією Росії.Про це повідомила заступниця голови Верховної РадиВ Україну прибула місія – Незалежна міжнародна комісія ООН – по розслідуванню злочинів, пов‘язаних з агресією РФ.– голова комісії, також до її складу входятьКондратюк уточнила, що комісія була створена для фіксації порушень прав людини, міжнародного гуманітарного права та інших злочинів, пов’язаних із російською агресією. Основне завдання ― встановити підозрюваних, зібрати докази та підготувати матеріали.Представники комісії зазначили, що їм доручено провести відповідно до міжнародних стандартів окреме розслідування порушення міжнародного права у сфері прав людини та міжнародного гуманітарного права в Київській, Чернігівській, Харківській та Сумській областях наприкінці лютого та в березні 2022 року.Голова комісії поінформував про роботу комісарів зі збору фактів про скоєнні злочини для представлення інформації Раді ООН з прав людини та доповіді Генеральній Асамблеї ООН на її 77-й сесії.