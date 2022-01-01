З Луганщини евакуювали близько 30 людей





Про це Сергій Гайдай.



“ДСНСники, поліцейські та волонтери зараз намагаються щодня вивозити мешканців області в безпеку. Вмовляння по бомбосховищам дають результати. Нарешті, охочих виїхати більшає”, – йдеться у повідомленні.



За словами Гайдая, досвід Сєвєродонецька жахає лисичан, і тепер вони погоджуються покидати домівки, аби не стати жертвами окупантів.



Він додав, що з Сєвєродонецька евакуації немає, а можливості підвозити харчі та ліки також немає.



“Лисичанськ сильно обстрілюється, проте гумвантажі до міста завезені”, – зазначив голова ОВА.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З Луганської області врятовано ще близько 30 людей, зокрема три дитини.Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації“ДСНСники, поліцейські та волонтери зараз намагаються щодня вивозити мешканців області в безпеку. Вмовляння по бомбосховищам дають результати. Нарешті, охочих виїхати більшає”, – йдеться у повідомленні.За словами Гайдая, досвід Сєвєродонецька жахає лисичан, і тепер вони погоджуються покидати домівки, аби не стати жертвами окупантів.Він додав, що з Сєвєродонецька евакуації немає, а можливості підвозити харчі та ліки також немає.“Лисичанськ сильно обстрілюється, проте гумвантажі до міста завезені”, – зазначив голова ОВА.

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