З Луганщини евакуювали близько 30 людей

З Луганщини евакуювали близько 30 людей
З Луганської області врятовано ще близько 30 людей, зокрема три дитини.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

“ДСНСники, поліцейські та волонтери зараз намагаються щодня вивозити мешканців області в безпеку. Вмовляння по бомбосховищам дають результати. Нарешті, охочих виїхати більшає”, – йдеться у повідомленні.

За словами Гайдая, досвід Сєвєродонецька жахає лисичан, і тепер вони погоджуються покидати домівки, аби не стати жертвами окупантів.

Він додав, що з Сєвєродонецька евакуації немає, а можливості підвозити харчі та ліки також немає.

“Лисичанськ сильно обстрілюється, проте гумвантажі до міста завезені”, – зазначив голова ОВА.

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