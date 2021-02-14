МОЗ запевняє, що обмеження на ліки з Білорусі та РФ не викличе дефіциту в Україні

МОЗ запевняє, що обмеження на ліки з Білорусі та РФ не викличе дефіциту в Україні
Ухвалений закон про обмеження чи скасування реєстрації на лікарські засоби, хоча б один етап вироблення яких відбувався в Росії чи Білорусі, не спричинить дефіциту препаратів в аптеках України.

Про це повідомляє перший заступник міністра охорони здоров’я Олександр Комаріда, якого цитує пресслужба МОЗ.

«Закон про обмеження обігу ліків, виготовлених у росії та білорусі, спрямований на зниження рівня податків, що надходять до бюджетів цих країн та фактично фінансують війну. Тобто він здебільшого стосується бізнесу і точно не покликаний знизити якість лікування і життя українських пацієнтів», — пояснив Комаріда.

Так, за його словами, не обмежуватиметься обіг інноваційних лікарських засобів та біоподібних препаратів, наприклад, інсуліну.

«Варто зазначити, що українці не отримують препарати російського виробництва вже давно. Тому дефіциту ліків ми не очікуємо, навіть навпаки, я впевнений, що нове законодавство стимулюватиме українських виробників до виготовлення нових препаратів. Щодо будь-яких спекуляцій чи маніпуляцій, що стосуються виправдання наявності генеричних ліків, виготовлених у росії, в українських аптеках — то на них слід реагувати жорстко», — зазначив перший заступник міністра.

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Теги: МОЗ, Білорусь, РФ, ліки, інсулін
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