Зеленський схвалив перекидання тероборони в зону бойових дій

Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє перекидати підрозділи територіальної оборони Збройних сил на фронт і виконувати бойові завдання.



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Згідно з даними на сайті Ради, президент підписав закон 10 червня. Зазначимо, бійці територіальної оборони зазвичай виконують завдання в межах території відповідної територіальної громади.



Після того, як закон набуде чинності, тероборона зможе виконувати завдання по всій Україні, в тому числі в районах ведення бойових дій і на окупованих територіях. Рішення про виконання таких завдань приймається головнокомандувачем ЗСУ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Українипідписав закон, який дозволяє перекидати підрозділи територіальної оборони Збройних сил на фронт і виконувати бойові завдання.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку законопроекту № 6521.Згідно з даними на сайті Ради, президент підписав закон 10 червня. Зазначимо, бійці територіальної оборони зазвичай виконують завдання в межах території відповідної територіальної громади.Після того, як закон набуде чинності, тероборона зможе виконувати завдання по всій Україні, в тому числі в районах ведення бойових дій і на окупованих територіях. Рішення про виконання таких завдань приймається головнокомандувачем ЗСУ.

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