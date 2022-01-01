Зеленський схвалив перекидання тероборони в зону бойових дій

Зеленський схвалив перекидання тероборони в зону бойових дій
Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє перекидати підрозділи територіальної оборони Збройних сил на фронт і виконувати бойові завдання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку законопроекту № 6521.

Згідно з даними на сайті Ради, президент підписав закон 10 червня. Зазначимо, бійці територіальної оборони зазвичай виконують завдання в межах території відповідної територіальної громади.

Після того, як закон набуде чинності, тероборона зможе виконувати завдання по всій Україні, в тому числі в районах ведення бойових дій і на окупованих територіях. Рішення про виконання таких завдань приймається головнокомандувачем ЗСУ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Зеленський, тероборона
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
«Ми не могли повірити, що так буває». ЖІНКА З ЛУЦЬКА БЕЗОПЛАТНО ПРИХИСТИЛА ДЕКІЛЬКА СІМЕЙ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ
«95% мого підрозділу готові померти за Україну. І я теж»: відомий адвокат з Луцька Олег Лягутко служить у ЗСУ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Зеленський схвалив перекидання тероборони в зону бойових дій
Сьогодні, 04:21
МОЗ запевняє, що обмеження на ліки з Білорусі та РФ не викличе дефіциту в Україні
Сьогодні, 03:15
На півдні України ЗСУ звільнили ще один населений пункт, — Зеленський
Сьогодні, 01:49
ЗСУ на Сході знищили 20 загарбників і ворожу техніку
Сьогодні, 00:55
12 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
На півдні України ЗСУ звільнили ще один населений пункт, — Зеленський На півдні України ЗСУ звільнили ще один населений пункт, — Зеленський
Сьогодні, 01:49
Зеленський заявив про жорстокі бої на Донбасі Зеленський заявив про жорстокі бої на Донбасі
11 червень, 01:36
Зеленський пояснив, чому ЗСУ не можуть потужно просуватися вперед Зеленський пояснив, чому ЗСУ не можуть потужно просуватися вперед
07 червень, 17:45
У Зеленського назвали три важливих кроки, щоб запобігти голоду у світі У Зеленського назвали три важливих кроки, щоб запобігти голоду у світі
07 червень, 13:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Зеленський схвалив перекидання тероборони в зону бойових дій
Сьогодні, 04:21
 0
МОЗ запевняє, що обмеження на ліки з Білорусі та РФ не викличе дефіциту в Україні
Сьогодні, 03:15
 0
На півдні України ЗСУ звільнили ще один населений пункт, — Зеленський
Сьогодні, 01:49
 0
ЗСУ на Сході знищили 20 загарбників і ворожу техніку
Сьогодні, 00:55
 0
12 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8