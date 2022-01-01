На півдні України ЗСУ звільнили ще один населений пункт, — Зеленський





Про це Володимир Зеленський.



“Українські військові поступово звільняють територію Херсонської області. Сьогодні до переліку повернутих населених пунктів нашої держави додалося Таврійське”, - повідомив він.



Також, за словами президента, ЗСУ мають певні успіхи на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У двох південних областях України, на частині яких закріпилися російські окупаційні війська, Збройні сили України проводять успішний контрнаступ.Про це повідомив у своєму традиційному зверненні проти ночі 12 червня президент України“Українські військові поступово звільняють територію Херсонської області. Сьогодні до переліку повернутих населених пунктів нашої держави додалося Таврійське”, - повідомив він.Також, за словами президента, ЗСУ мають певні успіхи на тимчасово окупованій території Запорізької області.

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