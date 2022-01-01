12 червня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні день народження в українського композитора, диригента, баяніста, лучанина за походженням(на фото).Також 12 червня день народження святкує телеведучаВітаємо їх зі святом, бажаємо міцного здоров'я, довголіття і невичерпної творчої наснаги.Сьогодні – День працівника фондового ринку України.У цей день 2002 року головою Волинської облдержадміністрації став Анатолій Француз. Він змінив на цій посаді Бориса Клімчука.Клімчук же після цього став радником Президента України, а згодом – Надзвичайним та Повноважним Послом України в Литовській Республіці.