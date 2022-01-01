Добрі новини від ВолиньPost за 11 червня
11 червень, 23:33
108 днів Україна боронить свою незалежність у боях з російськими окупантами. Найгарячішою точкою фронту вже кілька тижнів лишається Сєвєродонецьк. Наші хлопці та дівчата мужньо захищають свою територію, людей та державність. Ми віримо у Збройні сили і в те, що добро переможе зло. Тому Інформаційне агентство ВолиньPost щовечора вам розповідає про найважливіші та найдобріші події, які трапились за день.
Підбірка добрих новин за 11 червня
Українські бійці вже знищили понад 32 тисячі окупантів
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.06 орієнтовно склали:
особового складу – близько 32 050 (+150) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1 419 (+10) од,
бойових броньованих машин ‒ 3 466 (+16) од,
артилерійських систем – 712 (+0) од,
РСЗВ – 222 (+0) од,
засобів ППО – 97 (+0) од,
літаків – 212 (+0) од,
гелікоптерів – 178 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 579 (+7) од,
крилатих ракет – 125 (+0) од,
кораблів/катерів – 13 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 2 448 (+10) од,
спеціальної техніки – 54 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.
Як у луцькій кав’ярні, де працюють офіціанти з синдромом Дауна, діє волонтерський центр
У Луцькій кав’ярні, де працюють офіціанти з синдромом Дауна, облаштували волонтерський центр, де співпрацюють із волинянами та переселенцями. Заради перемоги України згуртувалися люди з інвалідністю та діти із громадської організації "Даун-синдром".
"Ми тут працюємо, допомагаємо військовим. Плетемо сітки. Працюємо тут по чотири години. Жінки нам допомагають, вирізають тканину", — говорить волонтер та офіціант кав'ярні Андрій Мельник.
У Сєвєродонецьку ЗСУ «накрили» окупантів під час наради
У Сєвєродонецьку окупанти зазнали серйозних втрат під час проведення наради в Будинку культури Хіміків. Є багато загиблих. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Україна і G7 готують документ щодо гарантій безпеки
Світ сьогодні повинен повернути Росію в межі її території, а не шукати з нею порозуміння, бо лише словами ніхто не зможе вгамувати російське керівництво.
Про це в онлайн-виступі під час саміту з безпеки Shangri La Dialogue заявив президент Володимир Зеленський.
"Щодо гарантій безпеки для нашої країни, то зараз ми готуємо документ із нашими союзниками по групі G7, щоб визначити, як вони можуть допомогти нашому народу жити без страху", - сказав президент.
Через «Устилуг» пропускатимуть вантажівки масою до 7,5 тонн
Через пункт "Устилуг - Зосін" пропускатимуть вантажівки з допустимою вагою до 7,5 тонн. Пропуск вантажівок розпочнеться з 01.00 13 червня.
У ЗСУ 37 тисяч жінок захищають країну від російських окупантів
У лавах Збройних сил України 37 тисяч жінок боронять країну від російських окупантів. Також вже більше тисячі з них вже стали командирами, повідомила перша леді України Олена Зеленська під час міжнародної конференції в Брюсселі "Жінки у конфліктах".
"Більшість наших медиків – жінки. 50% наших підприємців – жінки, і вони працюють, щоб підтримувати економіку. У лавах ЗСУ – 37 тис. жінок. Вже понад 1 тис. жінок стали командирами", – додала вона.
На фронт доправили авто для військовослужбовців однієї із громад Волині. ФОТО
Заступники Підгайцівського сільського голови придбали, перефарбували та передали для потреб Збройних сил України автомобіль Volksvagen T4. «Бойового коня» використовуватимуть на передовій, у підрозділі, де служать мешканці Підгайцівської громади.
Там, на фронті, хлопці і дівчата відстоюють незалежність цілої країни. Наша рубрика - це привід гордитися нашою армією та кожним українцем, які б`ються за кожен дім і кожну людину. Вірте у Збройні сили України! І не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Підбірка добрих новин за 11 червня
Українські бійці вже знищили понад 32 тисячі окупантів
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.06 орієнтовно склали:
особового складу – близько 32 050 (+150) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1 419 (+10) од,
бойових броньованих машин ‒ 3 466 (+16) од,
артилерійських систем – 712 (+0) од,
РСЗВ – 222 (+0) од,
засобів ППО – 97 (+0) од,
літаків – 212 (+0) од,
гелікоптерів – 178 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 579 (+7) од,
крилатих ракет – 125 (+0) од,
кораблів/катерів – 13 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 2 448 (+10) од,
спеціальної техніки – 54 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.
Як у луцькій кав’ярні, де працюють офіціанти з синдромом Дауна, діє волонтерський центр
У Луцькій кав’ярні, де працюють офіціанти з синдромом Дауна, облаштували волонтерський центр, де співпрацюють із волинянами та переселенцями. Заради перемоги України згуртувалися люди з інвалідністю та діти із громадської організації "Даун-синдром".
"Ми тут працюємо, допомагаємо військовим. Плетемо сітки. Працюємо тут по чотири години. Жінки нам допомагають, вирізають тканину", — говорить волонтер та офіціант кав'ярні Андрій Мельник.
У Сєвєродонецьку ЗСУ «накрили» окупантів під час наради
У Сєвєродонецьку окупанти зазнали серйозних втрат під час проведення наради в Будинку культури Хіміків. Є багато загиблих. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Україна і G7 готують документ щодо гарантій безпеки
Світ сьогодні повинен повернути Росію в межі її території, а не шукати з нею порозуміння, бо лише словами ніхто не зможе вгамувати російське керівництво.
Про це в онлайн-виступі під час саміту з безпеки Shangri La Dialogue заявив президент Володимир Зеленський.
"Щодо гарантій безпеки для нашої країни, то зараз ми готуємо документ із нашими союзниками по групі G7, щоб визначити, як вони можуть допомогти нашому народу жити без страху", - сказав президент.
Через «Устилуг» пропускатимуть вантажівки масою до 7,5 тонн
Через пункт "Устилуг - Зосін" пропускатимуть вантажівки з допустимою вагою до 7,5 тонн. Пропуск вантажівок розпочнеться з 01.00 13 червня.
У ЗСУ 37 тисяч жінок захищають країну від російських окупантів
У лавах Збройних сил України 37 тисяч жінок боронять країну від російських окупантів. Також вже більше тисячі з них вже стали командирами, повідомила перша леді України Олена Зеленська під час міжнародної конференції в Брюсселі "Жінки у конфліктах".
"Більшість наших медиків – жінки. 50% наших підприємців – жінки, і вони працюють, щоб підтримувати економіку. У лавах ЗСУ – 37 тис. жінок. Вже понад 1 тис. жінок стали командирами", – додала вона.
На фронт доправили авто для військовослужбовців однієї із громад Волині. ФОТО
Заступники Підгайцівського сільського голови придбали, перефарбували та передали для потреб Збройних сил України автомобіль Volksvagen T4. «Бойового коня» використовуватимуть на передовій, у підрозділі, де служать мешканці Підгайцівської громади.
Там, на фронті, хлопці і дівчата відстоюють незалежність цілої країни. Наша рубрика - це привід гордитися нашою армією та кожним українцем, які б`ються за кожен дім і кожну людину. Вірте у Збройні сили України! І не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
У ЗСУ 37 тисяч жінок захищають країну від російських окупантів
11 червень, 20:40
Росія не відмовилася від плану повного захоплення України, – розвідка
11 червень, 18:15
В ОПУ розповіли, коли Україна почала готуватися до війни
11 червень, 16:25
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
12 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 11 червня
11 червень, 23:33
На Тернопільщині пролунали вибухи
11 червень, 22:36
На пляжі Одещини загинув від міни відпочивальник
11 червень, 22:00
Медіа