Добрі новини від ВолиньPost за 11 червня

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.06 орієнтовно склали:особового складу – близько 32 050 (+150) осіб ліквідовано,танків ‒ 1 419 (+10) од,бойових броньованих машин ‒ 3 466 (+16) од,артилерійських систем – 712 (+0) од,РСЗВ – 222 (+0) од,засобів ППО – 97 (+0) од,літаків – 212 (+0) од,гелікоптерів – 178 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 579 (+7) од,крилатих ракет – 125 (+0) од,кораблів/катерів – 13 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 2 448 (+10) од,спеціальної техніки – 54 (+0).Найбільших втрат противник зазнав на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.У Луцькій кав’ярні, де працюють офіціанти з синдромом Дауна, облаштували волонтерський центр, де співпрацюють із волинянами та переселенцями. Заради перемоги України згуртувалися люди з інвалідністю та діти із громадської організації "Даун-синдром"."Ми тут працюємо, допомагаємо військовим. Плетемо сітки. Працюємо тут по чотири години. Жінки нам допомагають, вирізають тканину", — говорить волонтер та офіціант кав'ярні Андрій Мельник.У Сєвєродонецьку окупанти зазнали серйозних втрат під час проведення наради в Будинку культури Хіміків. Є багато загиблих. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомив голова Луганської ОВАСвіт сьогодні повинен повернути Росію в межі її території, а не шукати з нею порозуміння, бо лише словами ніхто не зможе вгамувати російське керівництво.Про це в онлайн-виступі під час саміту з безпеки Shangri La Dialogue заявив президент"Щодо гарантій безпеки для нашої країни, то зараз ми готуємо документ із нашими союзниками по групі G7, щоб визначити, як вони можуть допомогти нашому народу жити без страху", - сказав президент.Через пункт "Устилуг - Зосін" пропускатимуть вантажівки з допустимою вагою до 7,5 тонн. Пропуск вантажівок розпочнеться з 01.00 13 червня.У лавах Збройних сил України 37 тисяч жінок боронять країну від російських окупантів. Також вже більше тисячі з них вже стали командирами, повідомила перша леді Українипід час міжнародної конференції в Брюсселі "Жінки у конфліктах"."Більшість наших медиків – жінки. 50% наших підприємців – жінки, і вони працюють, щоб підтримувати економіку. У лавах ЗСУ – 37 тис. жінок. Вже понад 1 тис. жінок стали командирами", – додала вона.Заступники Підгайцівського сільського голови придбали, перефарбували та передали для потреб Збройних сил України автомобіль Volksvagen T4. «Бойового коня» використовуватимуть на передовій, у підрозділі, де служать мешканці Підгайцівської громади.