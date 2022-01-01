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Україна і G7 готують документ щодо гарантій безпеки, – Зеленський

Україна і G7 готують документ щодо гарантій безпеки, – Зеленський
Світ сьогодні повинен повернути Росію в межі її території, а не шукати з нею порозуміння, бо лише словами ніхто не зможе вгамувати російське керівництво.

Про це в онлайн-виступі під час саміту з безпеки Shangri La Dialogue заявив президент Володимир Зеленський.

«Я вдячний вам за підтримку України. Я вдячний вам за увагу до України. Але пам'ятайте, що це підтримка й увага не тільки для України, а й для вас самих. Для того, щоб ваше майбутнє було безпечним. Саме на полі бою в Україні вирішується, за якими правилами житиме світ і що все ж таки буде можливим, а що – неможливим. Давайте разом убережемо світ від повернення до часів, коли все вирішувалося на основі так званого права сили, а окремі люди і будь-які їхні ідеї, як і багато народів, просто не мали жодного значення», - сказав президент.

"Щодо гарантій безпеки для нашої країни, то зараз ми готуємо документ із нашими союзниками по групі G7, щоб визначити, як вони можуть допомогти нашому народу жити без страху", - заявив Зеленський.


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Теги: Росія, Україна, війна
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