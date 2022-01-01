В ОПУ розповіли, коли Україна почала готуватися до війни

Михайло Подоляк вважає, що якби Україна почала отримувати важку зброю в січні, ситуація могла би бути іншою.



Таку думку він висловив на своїй сторінці у Twitter, пише



Подоляк наголосив, що Україна готувалася до війни з минулого року. Інформацію про майбутнє вторгнення давали не лише західні розвідки, а й українська.



"Якщо Україна "не готувалася" до війни, чому перші російські удари прийшлися на макети, всі боєприпаси були роззосереджені, а січень і лютий проходили в навчаннях?", - наголосив він.



"Тільки якщо хтось давав нам три дні, українська розвідка казала: вистоїмо. А от що зробили інші країни, знаючи про плани Москви вчинити геноцид, щоб її зупинити, - запитання. Якби ми почали отримувати важку зброю в січні, ситуація могла би бути іншою", - додав радник керівника ОП.



Як писав УНІАН, раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк дав пораду європейським експертам, які продовжують панічно і безпідставно боятися російську армію.



Також раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що зараз Україні насамперед необхідно отримати значну кількість РСЗВ зразка НАТО і боєприпаси до них; забезпечити повну заміну деяких наявних калібрів радянського зразка на платформи, які поширені в країнах НАТО.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Радник керівника Офісу президентавважає, що якби Україна почала отримувати важку зброю в січні, ситуація могла би бути іншою.Таку думку він висловив на своїй сторінці у Twitter, пише УНІАН Подоляк наголосив, що Україна готувалася до війни з минулого року. Інформацію про майбутнє вторгнення давали не лише західні розвідки, а й українська."Якщо Україна "не готувалася" до війни, чому перші російські удари прийшлися на макети, всі боєприпаси були роззосереджені, а січень і лютий проходили в навчаннях?", - наголосив він."Тільки якщо хтось давав нам три дні, українська розвідка казала: вистоїмо. А от що зробили інші країни, знаючи про плани Москви вчинити геноцид, щоб її зупинити, - запитання. Якби ми почали отримувати важку зброю в січні, ситуація могла би бути іншою", - додав радник керівника ОП.Як писав УНІАН, раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк дав пораду європейським експертам, які продовжують панічно і безпідставно боятися російську армію.Також раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що зараз Україні насамперед необхідно отримати значну кількість РСЗВ зразка НАТО і боєприпаси до них; забезпечити повну заміну деяких наявних калібрів радянського зразка на платформи, які поширені в країнах НАТО.

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