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«Штабелями просто на улице лежат, как доски», – окупанти складають тіла своїх убитих просто неба

«Штабелями просто на улице лежат, как доски», – окупанти складають тіла своїх убитих просто неба
Замість обіцяних почестей рашисти складають тіла своїх убитих просто неба.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Щоб не шокувати співвітчизників, хоронять загиблих у закритих трунах.

Про це йдеться у новій телефонній розмові загарбників, яку перехопила СБУ.

«Они штабелями лежат. Ни в холодильниках, нигде. Просто на улице лежат как доски. Там запах… сумасшедший», - розповідають один одному російські окупанти.

Як свідчать попередні перехоплення СБУ, загарбники намагаються приховати масштаби втрат, тому везуть «груз 200» вночі і невеликими партіями. І поки тіла чекають своєї черги, починають розкладатися.
Щоб не повторювати долю загиблих, окупанти ще можуть врятувати власне життя.

СБУ нагадує про гарячу телефонну лінію 2402. Подзвонивши за цим номером, можна здатися в полон і зрештою повернутися додому живим.

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Теги: Росія, Україна, війна
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