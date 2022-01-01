«Штабелями просто на улице лежат, как доски», – окупанти складають тіла своїх убитих просто неба





Про це повідомляє пресслужба



Щоб не шокувати співвітчизників, хоронять загиблих у закритих трунах.



Про це йдеться у новій телефонній розмові загарбників, яку перехопила СБУ.



«Они штабелями лежат. Ни в холодильниках, нигде. Просто на улице лежат как доски. Там запах… сумасшедший», - розповідають один одному російські окупанти.



Як свідчать попередні перехоплення СБУ, загарбники намагаються приховати масштаби втрат, тому везуть «груз 200» вночі і невеликими партіями. І поки тіла чекають своєї черги, починають розкладатися.

Щоб не повторювати долю загиблих, окупанти ще можуть врятувати власне життя.



СБУ нагадує про гарячу телефонну лінію 2402. Подзвонивши за цим номером, можна здатися в полон і зрештою повернутися додому живим.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Замість обіцяних почестей рашисти складають тіла своїх убитих просто неба.Про це повідомляє пресслужба СБУ Щоб не шокувати співвітчизників, хоронять загиблих у закритих трунах.Про це йдеться у новій телефонній розмові загарбників, яку перехопила СБУ.«Они штабелями лежат. Ни в холодильниках, нигде. Просто на улице лежат как доски. Там запах… сумасшедший», - розповідають один одному російські окупанти.Як свідчать попередні перехоплення СБУ, загарбники намагаються приховати масштаби втрат, тому везуть «груз 200» вночі і невеликими партіями. І поки тіла чекають своєї черги, починають розкладатися.Щоб не повторювати долю загиблих, окупанти ще можуть врятувати власне життя.СБУ нагадує про гарячу телефонну лінію 2402. Подзвонивши за цим номером, можна здатися в полон і зрештою повернутися додому живим.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію