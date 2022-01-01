Через «Устилуг» пропускатимуть вантажівки масою до 7,5 тонн
Сьогодні, 17:36
Через пропускний пункт "Устилуг - Зосін" пропускатимуть вантажівки з допустимою вагою до 7,5 тонн.
Про це повідомляють у Держприкордонслужбі України.
Аби розвантажити окремі пункти пропуску на українсько-польському кордоні прийнято рішення щодо проведення пілотного проєкту з розширення обсягу прикордонного руху в пунктах пропуску «Устилуг-Зосін» на Волині.
Проєкт передбачає можливість руху через цей пункт пропуску вантажних транспортних засобів з допустимою масою до 7,5 тонн.
Пропуск вантажівок розпочнеться з 01.00 13 червня.
За домовленістю сторін проєкт триватиме шість місяців.
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Про це повідомляють у Держприкордонслужбі України.
Аби розвантажити окремі пункти пропуску на українсько-польському кордоні прийнято рішення щодо проведення пілотного проєкту з розширення обсягу прикордонного руху в пунктах пропуску «Устилуг-Зосін» на Волині.
Проєкт передбачає можливість руху через цей пункт пропуску вантажних транспортних засобів з допустимою масою до 7,5 тонн.
Пропуск вантажівок розпочнеться з 01.00 13 червня.
За домовленістю сторін проєкт триватиме шість місяців.
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