Через «Устилуг» пропускатимуть вантажівки масою до 7,5 тонн





Про це повідомляють у



Аби розвантажити окремі пункти пропуску на українсько-польському кордоні прийнято рішення щодо проведення пілотного проєкту з розширення обсягу прикордонного руху в пунктах пропуску «Устилуг-Зосін» на Волині.



Проєкт передбачає можливість руху через цей пункт пропуску вантажних транспортних засобів з допустимою масою до 7,5 тонн.



Пропуск вантажівок розпочнеться з 01.00 13 червня.



За домовленістю сторін проєкт триватиме шість місяців.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Через пропускний пункт "Устилуг - Зосін" пропускатимуть вантажівки з допустимою вагою до 7,5 тонн.Про це повідомляють у Держприкордонслужбі України Аби розвантажити окремі пункти пропуску на українсько-польському кордоні прийнято рішення щодо проведення пілотного проєкту з розширення обсягу прикордонного руху в пунктах пропуску «Устилуг-Зосін» на Волині.Проєкт передбачає можливість руху через цей пункт пропуску вантажних транспортних засобів з допустимою масою до 7,5 тонн.Пропуск вантажівок розпочнеться з 01.00 13 червня.За домовленістю сторін проєкт триватиме шість місяців.

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