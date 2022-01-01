Через «Устилуг» пропускатимуть вантажівки масою до 7,5 тонн

Через «Устилуг» пропускатимуть вантажівки масою до 7,5 тонн
Через пропускний пункт "Устилуг - Зосін" пропускатимуть вантажівки з допустимою вагою до 7,5 тонн.

Про це повідомляють у Держприкордонслужбі України.

Аби розвантажити окремі пункти пропуску на українсько-польському кордоні прийнято рішення щодо проведення пілотного проєкту з розширення обсягу прикордонного руху в пунктах пропуску «Устилуг-Зосін» на Волині.

Проєкт передбачає можливість руху через цей пункт пропуску вантажних транспортних засобів з допустимою масою до 7,5 тонн.

Пропуск вантажівок розпочнеться з 01.00 13 червня.

За домовленістю сторін проєкт триватиме шість місяців.

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Теги: Волинь, Устилуг, вантажівки
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