Те, що відбувається на окупованих територіях, – це геноцид і голодомор, – мер Мелітополя

Іван Федоров назвав дії окупантів на українських окупованих територіях геноцидом і голодомором.



Таку думку він



"Хочу прокоментувати те, що відбувається на наших окупованих територіях: це з одного боку – геноцид, а повністю можемо порівняти з голодомором, який творив радянський режим безпосередньо в Україні і, звичайно, на Півдні країни", - зазначив він.



Він підкреслив, що на сьогодні дефіциту продуктів немає, але окуповані території дійсно стоять на порозі голоду, бо невідомо, що буде восени.



"Сьогодні немає дефіциту продуктів на нашій території, але ціна, за якою рашисти намагаються продати продукти, які завозять з тимчасово окупованого Криму, вона в три-чотири рази дорожча, ніж те, скільки вони коштують у Запоріжжі, Дніпрі чи Києві і в наших людей сьогодні немає готівкових коштів, тому що 80% безробіття безпосередньо на окупованих територіях і в них немає доступу до цих досить дорогих продуктів, тому дійсно, ми сьогодні стоїмо на порозі голоду і я не розумію, що ми будемо робити восени", - розповів міський голова Мелітополя.



Окрім цього, він розповів про скрутні умови, у які окупанти ставлять українських фермерів, фактично грабуючи їх.



"Близько двох тижнів тому вони (окупанти) розпочали дискусії з нашими фермерами на тимчасово окупованих територіях, та надали їм умови майбутнього врожаю, умови були наступні: 70% забирають окупанти, 30% дають змогу нашим фермерам продати по знижених цінах. Але ж ми чітко розуміємо, що 30% по незрозумілих цінах – це навіть не покриття собівартості від вирощеної продукції. Тому вони обкрадають наших фермерів, обкрадають наші села", - додав міський голова.



Він висловив надію на те, що Збройні сили зможуть визволити весь Південь і Схід нашої держави і відновити її територіальну цілісність.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міський голова Мелітополяназвав дії окупантів на українських окупованих територіях геноцидом і голодомором.Таку думку він висловив під час інформаційного телемарафону, пише УНІАН."Хочу прокоментувати те, що відбувається на наших окупованих територіях: це з одного боку – геноцид, а повністю можемо порівняти з голодомором, який творив радянський режим безпосередньо в Україні і, звичайно, на Півдні країни", - зазначив він.Він підкреслив, що на сьогодні дефіциту продуктів немає, але окуповані території дійсно стоять на порозі голоду, бо невідомо, що буде восени."Сьогодні немає дефіциту продуктів на нашій території, але ціна, за якою рашисти намагаються продати продукти, які завозять з тимчасово окупованого Криму, вона в три-чотири рази дорожча, ніж те, скільки вони коштують у Запоріжжі, Дніпрі чи Києві і в наших людей сьогодні немає готівкових коштів, тому що 80% безробіття безпосередньо на окупованих територіях і в них немає доступу до цих досить дорогих продуктів, тому дійсно, ми сьогодні стоїмо на порозі голоду і я не розумію, що ми будемо робити восени", - розповів міський голова Мелітополя.Окрім цього, він розповів про скрутні умови, у які окупанти ставлять українських фермерів, фактично грабуючи їх."Близько двох тижнів тому вони (окупанти) розпочали дискусії з нашими фермерами на тимчасово окупованих територіях, та надали їм умови майбутнього врожаю, умови були наступні: 70% забирають окупанти, 30% дають змогу нашим фермерам продати по знижених цінах. Але ж ми чітко розуміємо, що 30% по незрозумілих цінах – це навіть не покриття собівартості від вирощеної продукції. Тому вони обкрадають наших фермерів, обкрадають наші села", - додав міський голова.Він висловив надію на те, що Збройні сили зможуть визволити весь Південь і Схід нашої держави і відновити її територіальну цілісність.

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