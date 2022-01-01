У ЗСУ 37 тисяч жінок захищають країну від російських окупантів





Також вже більше тисячі з них вже стали командирами, Олена Зеленська під час міжнародної конференції в Брюсселі "Жінки у конфліктах".



"Більшість наших медиків – жінки. 50% наших підприємців – жінки, і вони працюють, щоб підтримувати економіку. У лавах ЗСУ – 37 тис. жінок. Вже понад 1 тис. жінок стали командирами", – додала вона.



Зеленська також пригадала історії українських жінок, які стали символами української боротьби.



"Це Оксана, медсестра з Лисичанська. Вона продовжувала ходити на роботу й допомагати хворим аж до того моменту, поки сама не залишилася без ніг, потрапивши на ворожу міну. Оксана – символ жаги до життя й непереборної сили любові", – розповіла Зеленська.



Також вона розказала про 15 річну Лізу Чернишенко з Попасної, яка з вогнепальними пораненнями самотужки вивезла в автівці чотирьох поранених в безпечне місце.



Зеленська згадала і про Тетяну Близняк, яка годувала немовля в київському метро, її фото стало основою образу української "Мадонни з метро".



"Є таке популярне питання: яка ваша суперсила? Так от, кожна наша жінка може відповісти: моя суперсила – я українка! І це не перебільшення. Наші жінки – супергероїні, які наближають перемогу кожним днем свого життя", – сказала вона.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У лавах Збройних сил України 37 тисяч жінок боронять країну від російських окупантів.Також вже більше тисячі з них вже стали командирами, повідомила перша леді Українипід час міжнародної конференції в Брюсселі "Жінки у конфліктах"."Більшість наших медиків – жінки. 50% наших підприємців – жінки, і вони працюють, щоб підтримувати економіку. У лавах ЗСУ – 37 тис. жінок. Вже понад 1 тис. жінок стали командирами", – додала вона.Зеленська також пригадала історії українських жінок, які стали символами української боротьби."Це, медсестра з Лисичанська. Вона продовжувала ходити на роботу й допомагати хворим аж до того моменту, поки сама не залишилася без ніг, потрапивши на ворожу міну. Оксана – символ жаги до життя й непереборної сили любові", – розповіла Зеленська.Також вона розказала про 15 річнуз Попасної, яка з вогнепальними пораненнями самотужки вивезла в автівці чотирьох поранених в безпечне місце.Зеленська згадала і про, яка годувала немовля в київському метро, її фото стало основою образу української "Мадонни з метро"."Є таке популярне питання: яка ваша суперсила? Так от, кожна наша жінка може відповісти: моя суперсила – я українка! І це не перебільшення. Наші жінки – супергероїні, які наближають перемогу кожним днем свого життя", – сказала вона.

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