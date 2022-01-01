На пляжі Одещини загинув від міни відпочивальник





Про це повідомила Одеська міська рада.



На одному з пляжів Одещини чоловік підірвався на невідомому предметі. Родина, незважаючи на заборону, прийшла відпочивати на узбережжя. Поки мати із сином розкладали речі, батько вирішив заміряти глибину і температуру води. За кілька хвилин у воді пролунав вибух, чоловік отримав поранення несумісні з життям.



На місці інциденту працює слідчо-оперативна група.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На пляжі в Грибівці Одеській області від вибуху міни в морські воді загинув відпочивальник.Про це повідомила Одеська міська рада.На одному з пляжів Одещини чоловік підірвався на невідомому предметі. Родина, незважаючи на заборону, прийшла відпочивати на узбережжя. Поки мати із сином розкладали речі, батько вирішив заміряти глибину і температуру води. За кілька хвилин у воді пролунав вибух, чоловік отримав поранення несумісні з життям.На місці інциденту працює слідчо-оперативна група.

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