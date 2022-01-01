На пляжі Одещини загинув від міни відпочивальник
Сьогодні, 22:00
На пляжі в Грибівці Одеській області від вибуху міни в морські воді загинув відпочивальник.
Про це повідомила Одеська міська рада.
На одному з пляжів Одещини чоловік підірвався на невідомому предметі. Родина, незважаючи на заборону, прийшла відпочивати на узбережжя. Поки мати із сином розкладали речі, батько вирішив заміряти глибину і температуру води. За кілька хвилин у воді пролунав вибух, чоловік отримав поранення несумісні з життям.
На місці інциденту працює слідчо-оперативна група.
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Про це повідомила Одеська міська рада.
На одному з пляжів Одещини чоловік підірвався на невідомому предметі. Родина, незважаючи на заборону, прийшла відпочивати на узбережжя. Поки мати із сином розкладали речі, батько вирішив заміряти глибину і температуру води. За кілька хвилин у воді пролунав вибух, чоловік отримав поранення несумісні з життям.
На місці інциденту працює слідчо-оперативна група.
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