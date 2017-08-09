На фронт доправили авто для військовослужбовців однієї із громад Волині. ФОТО

На фронт доправили авто для військовослужбовців однієї із громад Волині. ФОТО
Заступники Підгайцівського сільського голови Олександр Бляшук та Валентин Приходько придбали, перефарбували та передали для потреб Збройних сил України автомобіль Volksvagen T4. «Бойового коня» використовуватимуть на передовій, у підрозділі, де служать мешканці Підгайцівської громади.

Про це інформують у пресслужбі громади.

Посадовці розповіли, що транспортний засіб придбали в Польщі спеціально для того, аби передати його військовим.

«Автомобіль на фронті часто рятує життя, тож ми вирішили, що це буде не поганим внеском у спільну справу», - зазначив Валентин Приходько.
На фронт доправили авто для військовослужбовців однієї із громад Волині. ФОТО

Перед відправкою автівки на фронт її продіагностували, підремонтували та пофарбували. Кошти на фарбу використали ті, які Центру культури, молоді та спорту Підгайцівської громади вдалося зібрати під час турнірів із настільного тенісу, що організовувались упродовж місяця в усіх старостинських округах громади. Воротнівські умільці на чолі із Миколою Сидорчуком «одягли» авто у «піксель».

Волонтер організації «З рук в руки» Тарас Кравчук доставив бус військовим із вантажем, який збирали для хлопців усією громадою.
На фронт доправили авто для військовослужбовців однієї із громад Волині. ФОТО

Разом з автомобілем, на фронт відправили банки з тушкованою рибою, яку готували власними силами, трохи амуніції та консерв від польських партнерів – Тереспольської громади. Вони придбали та передали в Україну кілька комплектів наколінників, тактичних окулярів та рукавиць, термоковдри та турнікети. Віталій Демчинський із Піддубців придбав військовим перископ та 10 упаковок води.

Укомплектували військовий бус запасною гумою, передали хлопцям нові футболки та тактичні кросівки, які надав Благодійний Фонд «Волинь 2014».
На фронт доправили авто для військовослужбовців однієї із громад Волині. ФОТО
На фронт доправили авто для військовослужбовців однієї із громад Волині. ФОТО

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Теги: Підгайцівська громада, авто, військові
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