На Тернопільщині пролунали вибухи

У Чорткові Тернопільської області сталися вибухи під час повітряної тривоги.Про це повідомив очільник Тернопільської обласної військової адміністрації"Жителі Тернопільщини, залишайтесь в укриттях. Не знімайте, не фотографуйте та не коментуйте в соцмережах наслідки вибухів. Наші спеціалісти вже працюють в Чортківському районі. Триматиму вас в курсі щодо ситуації в області", - написав він у Telegram.