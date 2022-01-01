На Тернопільщині пролунали вибухи

На Тернопільщині пролунали вибухи
У Чорткові Тернопільської області сталися вибухи під час повітряної тривоги.

Про це повідомив очільник Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш.

"Жителі Тернопільщини, залишайтесь в укриттях. Не знімайте, не фотографуйте та не коментуйте в соцмережах наслідки вибухів. Наші спеціалісти вже працюють в Чортківському районі. Триматиму вас в курсі щодо ситуації в області", - написав він у Telegram.

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Теги: Тернопільщина, вибухи
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