Погода у Луцьку та на Волині на завтра, 12 червня
Сьогодні, 20:00
У неділю, 12 червня, на Волині очікується мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі - 11-16⁰ тепла, вдень - 24-29⁰ тепла.
З самого ранку небо у Луцьку вкрилося хмарами, які протримаються до кінця дня. Увечері йтиме дощ із грозою.
В обласному центрі протягом дня стовпчик термометра підніметься від 14°С до 26°С.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі - 11-16⁰ тепла, вдень - 24-29⁰ тепла.
З самого ранку небо у Луцьку вкрилося хмарами, які протримаються до кінця дня. Увечері йтиме дощ із грозою.
В обласному центрі протягом дня стовпчик термометра підніметься від 14°С до 26°С.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У ЗСУ 37 тисяч жінок захищають країну від російських окупантів
Сьогодні, 20:40
Погода у Луцьку та на Волині на завтра, 12 червня
Сьогодні, 20:00
Те, що відбувається на окупованих територіях, – це геноцид і голодомор, – мер Мелітополя
Сьогодні, 19:30
Через «Устилуг» пропускатимуть вантажівки масою до 7,5 тонн
Сьогодні, 17:36
Медіа