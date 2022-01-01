Погода у Луцьку та на Волині на завтра, 12 червня

Погода у Луцьку та на Волині на завтра, 12 червня
У неділю, 12 червня, на Волині очікується мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ.

Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі - 11-16⁰ тепла, вдень - 24-29⁰ тепла.

З самого ранку небо у Луцьку вкрилося хмарами, які протримаються до кінця дня. Увечері йтиме дощ із грозою.

В обласному центрі протягом дня стовпчик термометра підніметься від 14°С до 26°С.

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Теги: Волинь, Луцьк, погода
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