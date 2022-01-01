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Росія не відмовилася від плану повного захоплення України, – розвідка

Росія не відмовилася від плану повного захоплення України, – розвідка
Росія не відмовилася від плану повного захоплення України.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Захисники України зірвали план путінського бліцкригу із захоплення Києва, Харкова та Одеси, тому зараз основні зусилля окупанти зосередили на сході України. Про це заявив представник ГУР МО України Вадим Скібіцький.

За даними воєнної розвідки України Росія ще має достатній потенціал для ведення довготривалої війни проти нашої держави. За словами Вадима Скібіцького противник застосовує на території України 103 батальйонно-тактичні групи, які безпосередньо беруть участь у бойових діях. Ще близько 40 БТГр знаходяться в резерві, та можуть бути використані проти Збройних Сил України.

Також представник воєнної розвідки України розповів, що у зв’язку з військовими невдачами окупаційних військ генеральному штабу РФ доводиться кожні 30 днів коригувати плани вторгнення та зосереджувати всі зусилля лише на певних напрямках.

“Ми маємо підтверджену інформацію, що росіяни мають план на 120 днів війни. Подальше корегування цього плану буде залежати від того на скільки противник досягне успіху чи навпаки зазнає поразки на сході України. Проте, мети так званої спеціальної воєнної операції, про яку путін заявляв на початку війни, росіянам так і не вдалося досягнути”, – зазначив представник ГУР МО України Вадим Скібіцький.

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Теги: Росія, Україна, війна
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Коментарі 7
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Наша розвідка дуже потужна. Мусово вірити.
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Не досягли, а якже. Майже всю лугасньку просрали, Донбасс також, разом з тим і всю херсонську та запорізької кусок, зате кричимо ПЕРЕМОГА. Як на мене то діло до капітуляції йде такими темпами, давайте дивитися правді в очі , а не вірити фейковим перехопленням СБУ І всяким експертам
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закройте э..ло всепрапальщики.
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Особено ЧМОНЯ 666.
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Не п...зди, с...ка, бо дійдеш до свеї капітуляції за пропаганду панічних настроїв.
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Особенно ЧМОНЯ 666 сатана тоже мне б..ь.
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ПХН. сатана .
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