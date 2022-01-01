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У Маріуполі окупанти почали готуватися до спалаху холери, – радник мера

У Маріуполі окупанти почали готуватися до спалаху холери, – радник мера
У Маріуполі окупаційна влада почала підготовку до спалаху холери.

Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

Попри публічне заперечення загрози, окупанти в терміновому порядку готують до запуску інфекційне відділення на базі БСМП (лікарня скорої швидкої допомоги). Майже готово 4 бокси для ізоляції хворих. Інфекційне відділення буде відкрите на базі ковідного відділення, яке під час під час вуличних боїв в Маріуполі використовувалась окупантами для зберігання близько 600 тіл загиблих. Відділення смерті.

"Цікава деталь – інфекційне відділення очолює росіянин, що приїхав з Сибіру за пригодою на «медичне сафарі» для отримання унікального досвіду. На кістках маріупольців", - наголошує Андрющенко.

Також він зазначив, що черга на отримання дозволу на поховання близьких становить до 10 днів. Влітку. Цей час маріупольці мають зберігати тіло або вдома, або на вулиці імпровізованих моргів. Наслідки зрозумілі всім. Тому кількість власноруч влаштованих могил по дворах зростає.

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Теги: Росія, Україна, війна
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