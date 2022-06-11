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У Сєвєродонецьку ЗСУ «накрили» окупантів під час наради, – Гайдай

У Сєвєродонецьку ЗСУ «накрили» окупантів під час наради, – Гайдай
У Сєвєродонецьку окупанти зазнали серйозних втрат під час проведення наради в Будинку культури Хіміків.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, пише LB.ua.

"Рашисти намагалися провести нараду в одній з будівель Сєвєродонецька, але щось пішло не так, є багато загиблих. Знаємо, що навіть у вікна залітали туди гранати, снаряди. Пізніше, можливо, буде інформація, зможемо сказати, хто саме там у них загинув, в Будинку культури хіміків", - розповів він.

Нагадаємо, що російська армія не залишила вцілілих промислових об’єктів у Рубіжному та Попасній. Наразі окупанти нищать заводи у Лисичанську та Сєвєродонецьку.

Триває наступ росіян у напрямку Новотошківське – Оріхове, ворог закріплюється на північній околиці населеного пункту Оріхове. Продовжує вести штурмові дії у Сєвєродонецьку.

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Теги: Росія, Україна, війна
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