Окупанти силоміць вивезли жителів Попасної та пограбували їхні домівки, — голова ВЦА





Про це розповів голова Попаснянської міської військово-цивільної адміністрації Микола Ханатов у телемарафоні, пише



За його словами, росіяни окупували Попасну 8 травня. Перед цим місцева влада організовувала евакуацію цивільних. У місті на той час залишилися півтори тисячі людей.



«Зараз людям дозволили пішки повертатися до Попасної (приблизно 7 кілометрів). Вони повернулися й побачили… що в будинках нічого не залишилося. Вкрали все: побутову техніку, меблі, речі, придатні для споживання», — розповів він.



Ханатов каже, що на вулицях залишаються тіла загиблих цивільних і військових. Утворився неприємний запах. Є інформація, що майже у кожному підʼїзді є загиблі українські бійці.



Наразі Попасна знищена вщент, наголошує глава ВЦА. Швидко відновити щось — водо-, газо-, електропостачання — неможливо.



«Попасна живилася з Кремінної, Щастя. Якби зараз можна було деокупувати Попасну, все одно комунікацій найближчим часом там би не було», — зазначив він.



Ситуація на Луганщині



Росіяни вдарили по Врубівці вогнеметною системою «Солнцепек», ввійшли в Оріхове. Вчора під час чергового обстрілу пошкоджено залізничне депо об’єднання «Азот».



Також зафіксовані влучання в будівлі цегляного та дослідницького заводів. У Лисичанську ворожі снаряди влучили на територію склозаводу. Крім того, у цьому місті обстрілами пошкоджено школу та кулінарний ліцей. Троє загиблих, 8 поранених.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Після захоплення міста Попасна Луганської області російсько-окупаційні війська силоміць вивезли містян до Первомайська. Поки людей не було, загарбники пограбували їхні будинки.Про це розповів голова Попаснянської міської військово-цивільної адміністраціїу телемарафоні, пише Громадське За його словами, росіяни окупували Попасну 8 травня. Перед цим місцева влада організовувала евакуацію цивільних. У місті на той час залишилися півтори тисячі людей.«Зараз людям дозволили пішки повертатися до Попасної (приблизно 7 кілометрів). Вони повернулися й побачили… що в будинках нічого не залишилося. Вкрали все: побутову техніку, меблі, речі, придатні для споживання», — розповів він.Ханатов каже, що на вулицях залишаються тіла загиблих цивільних і військових. Утворився неприємний запах. Є інформація, що майже у кожному підʼїзді є загиблі українські бійці.Наразі Попасна знищена вщент, наголошує глава ВЦА. Швидко відновити щось — водо-, газо-, електропостачання — неможливо.«Попасна живилася з Кремінної, Щастя. Якби зараз можна було деокупувати Попасну, все одно комунікацій найближчим часом там би не було», — зазначив він.Росіяни вдарили по Врубівці вогнеметною системою «Солнцепек», ввійшли в Оріхове. Вчора під час чергового обстрілу пошкоджено залізничне депо об’єднання «Азот».Також зафіксовані влучання в будівлі цегляного та дослідницького заводів. У Лисичанську ворожі снаряди влучили на територію склозаводу. Крім того, у цьому місті обстрілами пошкоджено школу та кулінарний ліцей. Троє загиблих, 8 поранених.

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