Окупанти силоміць вивезли жителів Попасної та пограбували їхні домівки, — голова ВЦА
Сьогодні, 13:21
Після захоплення міста Попасна Луганської області російсько-окупаційні війська силоміць вивезли містян до Первомайська. Поки людей не було, загарбники пограбували їхні будинки.
Про це розповів голова Попаснянської міської військово-цивільної адміністрації Микола Ханатов у телемарафоні, пише Громадське.
За його словами, росіяни окупували Попасну 8 травня. Перед цим місцева влада організовувала евакуацію цивільних. У місті на той час залишилися півтори тисячі людей.
«Зараз людям дозволили пішки повертатися до Попасної (приблизно 7 кілометрів). Вони повернулися й побачили… що в будинках нічого не залишилося. Вкрали все: побутову техніку, меблі, речі, придатні для споживання», — розповів він.
Ханатов каже, що на вулицях залишаються тіла загиблих цивільних і військових. Утворився неприємний запах. Є інформація, що майже у кожному підʼїзді є загиблі українські бійці.
Наразі Попасна знищена вщент, наголошує глава ВЦА. Швидко відновити щось — водо-, газо-, електропостачання — неможливо.
«Попасна живилася з Кремінної, Щастя. Якби зараз можна було деокупувати Попасну, все одно комунікацій найближчим часом там би не було», — зазначив він.
Ситуація на Луганщині
Росіяни вдарили по Врубівці вогнеметною системою «Солнцепек», ввійшли в Оріхове. Вчора під час чергового обстрілу пошкоджено залізничне депо об’єднання «Азот».
Також зафіксовані влучання в будівлі цегляного та дослідницького заводів. У Лисичанську ворожі снаряди влучили на територію склозаводу. Крім того, у цьому місті обстрілами пошкоджено школу та кулінарний ліцей. Троє загиблих, 8 поранених.
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Про це розповів голова Попаснянської міської військово-цивільної адміністрації Микола Ханатов у телемарафоні, пише Громадське.
За його словами, росіяни окупували Попасну 8 травня. Перед цим місцева влада організовувала евакуацію цивільних. У місті на той час залишилися півтори тисячі людей.
«Зараз людям дозволили пішки повертатися до Попасної (приблизно 7 кілометрів). Вони повернулися й побачили… що в будинках нічого не залишилося. Вкрали все: побутову техніку, меблі, речі, придатні для споживання», — розповів він.
Ханатов каже, що на вулицях залишаються тіла загиблих цивільних і військових. Утворився неприємний запах. Є інформація, що майже у кожному підʼїзді є загиблі українські бійці.
Наразі Попасна знищена вщент, наголошує глава ВЦА. Швидко відновити щось — водо-, газо-, електропостачання — неможливо.
«Попасна живилася з Кремінної, Щастя. Якби зараз можна було деокупувати Попасну, все одно комунікацій найближчим часом там би не було», — зазначив він.
Ситуація на Луганщині
Росіяни вдарили по Врубівці вогнеметною системою «Солнцепек», ввійшли в Оріхове. Вчора під час чергового обстрілу пошкоджено залізничне депо об’єднання «Азот».
Також зафіксовані влучання в будівлі цегляного та дослідницького заводів. У Лисичанську ворожі снаряди влучили на територію склозаводу. Крім того, у цьому місті обстрілами пошкоджено школу та кулінарний ліцей. Троє загиблих, 8 поранених.
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