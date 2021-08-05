На Волині затримали два автомобілі з незаконною деревиною





Про це



У селі Княгининок близько 21:00 години поліцейські зупинили автомобіль «IVEKO». Під час перевірки у багажному відділенні водій перевозив дошки в кількості 84 шт. породи «Сосна». Документів на вантаж у водія не було. Автомобіль з деревиною вилучили.



У селі Поступель Ковельського району під час перевірки автомобіля «Mersedes-Benz» поліцейські виявили 3 м куб. породи сосна без відповідних документів. Транспортний засіб та лісодеревину вилучили.



Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 246 (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) Кримінального кодексу України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час несення служби співробітники групи реагування патрульної поліції у Луцькому та Ковельському районах виявили транспортні засоби, які перевозили лісопродукцію без відповідних документів.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.У селі Княгининок близько 21:00 години поліцейські зупинили автомобіль «IVEKO». Під час перевірки у багажному відділенні водій перевозив дошки в кількості 84 шт. породи «Сосна». Документів на вантаж у водія не було. Автомобіль з деревиною вилучили.У селі Поступель Ковельського району під час перевірки автомобіля «Mersedes-Benz» поліцейські виявили 3 м куб. породи сосна без відповідних документів. Транспортний засіб та лісодеревину вилучили.Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 246 (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) Кримінального кодексу України.

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