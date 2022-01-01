Розшукують 38-річного волинянина, який скоїв смертельну ДТП і переховується від поліції

Бачинського Дмитра Васильовича, 04 лютого 1984 року народження, мешканця Нововолинська.



Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Чоловік був засуджений до позбавлення волі терміном на 5 років за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть) Кримінального кодексу України. Нині засуджений ухиляється від відбування покарання.



"Якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо можливого місця перебування розшукуваного, просимо негайно повідомляти за номерами: (0332)74-20-01, 0996175853 або 102. Конфіденційність гарантована", - наголошують у поліції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Співробітники управління карного розшуку ГУНП у Волинській області встановлюють місцезнаходження, 04 лютого 1984 року народження, мешканця Нововолинська.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Чоловік був засуджений до позбавлення волі терміном на 5 років за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть) Кримінального кодексу України. Нині засуджений ухиляється від відбування покарання."Якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо можливого місця перебування розшукуваного, просимо негайно повідомляти за номерами: (0332)74-20-01, 0996175853 або 102. Конфіденційність гарантована", - наголошують у поліції.

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