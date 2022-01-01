Розшукують 38-річного волинянина, який скоїв смертельну ДТП і переховується від поліції
Сьогодні, 11:10
Співробітники управління карного розшуку ГУНП у Волинській області встановлюють місцезнаходження Бачинського Дмитра Васильовича, 04 лютого 1984 року народження, мешканця Нововолинська.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Чоловік був засуджений до позбавлення волі терміном на 5 років за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть) Кримінального кодексу України. Нині засуджений ухиляється від відбування покарання.
"Якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо можливого місця перебування розшукуваного, просимо негайно повідомляти за номерами: (0332)74-20-01, 0996175853 або 102. Конфіденційність гарантована", - наголошують у поліції.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Чоловік був засуджений до позбавлення волі терміном на 5 років за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть) Кримінального кодексу України. Нині засуджений ухиляється від відбування покарання.
"Якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо можливого місця перебування розшукуваного, просимо негайно повідомляти за номерами: (0332)74-20-01, 0996175853 або 102. Конфіденційність гарантована", - наголошують у поліції.
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