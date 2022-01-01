Як у луцькій кав’ярні, де працюють офіціанти з синдромом Дауна, діє волонтерський центр. ВІДЕО





Про це розповіла Лариса Новосад.



Заради перемоги України згуртувалися люди з інвалідністю та діти із громадської організації "Даун-синдром".



"Ми тут працюємо, допомагаємо військовим. Плетемо сітки. Працюємо тут по чотири години. Жінки нам допомагають, вирізають тканину", — говорить волонтер та офіціант кав'ярні Андрій Мельник.



Волонтери вже відправили пів сотні вантажівок з гуманітарною допомогою з початку війни військовим і цивільним в регіони, де тривають бої.



Один з волонтерів, Турал Намазов, родом з Азербайджану, проживав на Донеччині, згодом у Харкові, зараз мешкає у Луцьку. Каже: відправили понад 30 фур гуманітарної допомоги: їжу, засоби гігієни, дитячі речі та матраци людям, які проживали у харківському метро.



Волонтер інклюзивної кав’ярні Олександр Кучеренко родом зі Слов’янська, що на Донеччині. Професійний футболіст возить землякам картоплю, дитяче харчування, крупи. Долає 1200 кілометрів, в дорозі проводить 18 годин. Це, з його слів, вартує того, бо хоче побачити батьків і допомогти іншим людям.



"Мої батьки ще в 2014 році застали ще першу окупацію, коли в Слов’янську було ополченці. Не було їжі, електрики в місті. Зараз там світла, газу також не має. Хліб у Слов’янську по 30 гривень", – говорить Олександр Кучеренко.



Авдіївка, Бахмут, Покровськ, Краматорськ, Слов’янськ – це населені пункти, в які возив гуманітарну допомогу волинський волонтер Сергій Тимчук. Каже: нещодавно шведські партнери передали вісім реанімобілів, які волонтери розвели по різних позиціях по Україні.



З 24 лютого волонтери сплели та відправили українським захисникам пів сотні маскувальних сіток. Роботу продовжують, до перемоги України.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькій кав’ярні, де працюють офіціанти з синдромом Дауна, облаштували волонтерський центр, де співпрацюють із волинянами та переселенцями.Про це розповіла Суспільному засновниця закладуЗаради перемоги України згуртувалися люди з інвалідністю та діти із громадської організації "Даун-синдром"."Ми тут працюємо, допомагаємо військовим. Плетемо сітки. Працюємо тут по чотири години. Жінки нам допомагають, вирізають тканину", — говорить волонтер та офіціант кав'ярніВолонтери вже відправили пів сотні вантажівок з гуманітарною допомогою з початку війни військовим і цивільним в регіони, де тривають бої.Один з волонтерів, Турал Намазов, родом з Азербайджану, проживав на Донеччині, згодом у Харкові, зараз мешкає у Луцьку. Каже: відправили понад 30 фур гуманітарної допомоги: їжу, засоби гігієни, дитячі речі та матраци людям, які проживали у харківському метро.Волонтер інклюзивної кав’ярніродом зі Слов’янська, що на Донеччині. Професійний футболіст возить землякам картоплю, дитяче харчування, крупи. Долає 1200 кілометрів, в дорозі проводить 18 годин. Це, з його слів, вартує того, бо хоче побачити батьків і допомогти іншим людям."Мої батьки ще в 2014 році застали ще першу окупацію, коли в Слов’янську було ополченці. Не було їжі, електрики в місті. Зараз там світла, газу також не має. Хліб у Слов’янську по 30 гривень", – говорить Олександр Кучеренко.Авдіївка, Бахмут, Покровськ, Краматорськ, Слов’янськ – це населені пункти, в які возив гуманітарну допомогу волинський волонтер Сергій Тимчук. Каже: нещодавно шведські партнери передали вісім реанімобілів, які волонтери розвели по різних позиціях по Україні.З 24 лютого волонтери сплели та відправили українським захисникам пів сотні маскувальних сіток. Роботу продовжують, до перемоги України.

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