Як у луцькій кав’ярні, де працюють офіціанти з синдромом Дауна, діє волонтерський центр. ВІДЕО
Сьогодні, 10:42
У Луцькій кав’ярні, де працюють офіціанти з синдромом Дауна, облаштували волонтерський центр, де співпрацюють із волинянами та переселенцями.
Про це розповіла Суспільному засновниця закладу Лариса Новосад.
Заради перемоги України згуртувалися люди з інвалідністю та діти із громадської організації "Даун-синдром".
"Ми тут працюємо, допомагаємо військовим. Плетемо сітки. Працюємо тут по чотири години. Жінки нам допомагають, вирізають тканину", — говорить волонтер та офіціант кав'ярні Андрій Мельник.
Волонтери вже відправили пів сотні вантажівок з гуманітарною допомогою з початку війни військовим і цивільним в регіони, де тривають бої.
Один з волонтерів, Турал Намазов, родом з Азербайджану, проживав на Донеччині, згодом у Харкові, зараз мешкає у Луцьку. Каже: відправили понад 30 фур гуманітарної допомоги: їжу, засоби гігієни, дитячі речі та матраци людям, які проживали у харківському метро.
Волонтер інклюзивної кав’ярні Олександр Кучеренко родом зі Слов’янська, що на Донеччині. Професійний футболіст возить землякам картоплю, дитяче харчування, крупи. Долає 1200 кілометрів, в дорозі проводить 18 годин. Це, з його слів, вартує того, бо хоче побачити батьків і допомогти іншим людям.
"Мої батьки ще в 2014 році застали ще першу окупацію, коли в Слов’янську було ополченці. Не було їжі, електрики в місті. Зараз там світла, газу також не має. Хліб у Слов’янську по 30 гривень", – говорить Олександр Кучеренко.
Авдіївка, Бахмут, Покровськ, Краматорськ, Слов’янськ – це населені пункти, в які возив гуманітарну допомогу волинський волонтер Сергій Тимчук. Каже: нещодавно шведські партнери передали вісім реанімобілів, які волонтери розвели по різних позиціях по Україні.
З 24 лютого волонтери сплели та відправили українським захисникам пів сотні маскувальних сіток. Роботу продовжують, до перемоги України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це розповіла Суспільному засновниця закладу Лариса Новосад.
Заради перемоги України згуртувалися люди з інвалідністю та діти із громадської організації "Даун-синдром".
"Ми тут працюємо, допомагаємо військовим. Плетемо сітки. Працюємо тут по чотири години. Жінки нам допомагають, вирізають тканину", — говорить волонтер та офіціант кав'ярні Андрій Мельник.
Волонтери вже відправили пів сотні вантажівок з гуманітарною допомогою з початку війни військовим і цивільним в регіони, де тривають бої.
Один з волонтерів, Турал Намазов, родом з Азербайджану, проживав на Донеччині, згодом у Харкові, зараз мешкає у Луцьку. Каже: відправили понад 30 фур гуманітарної допомоги: їжу, засоби гігієни, дитячі речі та матраци людям, які проживали у харківському метро.
Волонтер інклюзивної кав’ярні Олександр Кучеренко родом зі Слов’янська, що на Донеччині. Професійний футболіст возить землякам картоплю, дитяче харчування, крупи. Долає 1200 кілометрів, в дорозі проводить 18 годин. Це, з його слів, вартує того, бо хоче побачити батьків і допомогти іншим людям.
"Мої батьки ще в 2014 році застали ще першу окупацію, коли в Слов’янську було ополченці. Не було їжі, електрики в місті. Зараз там світла, газу також не має. Хліб у Слов’янську по 30 гривень", – говорить Олександр Кучеренко.
Авдіївка, Бахмут, Покровськ, Краматорськ, Слов’янськ – це населені пункти, в які возив гуманітарну допомогу волинський волонтер Сергій Тимчук. Каже: нещодавно шведські партнери передали вісім реанімобілів, які волонтери розвели по різних позиціях по Україні.
З 24 лютого волонтери сплели та відправили українським захисникам пів сотні маскувальних сіток. Роботу продовжують, до перемоги України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
ЗСУ відсунули лінію фронту на 5-7 кілометрів від Запоріжжя
10 червень, 21:20
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Розшукують 38-річного волинянина, який скоїв смертельну ДТП і переховується від поліції
Сьогодні, 11:10
Як у луцькій кав’ярні, де працюють офіціанти з синдромом Дауна, діє волонтерський центр. ВІДЕО
Сьогодні, 10:42
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках на ранок 11 червня. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 09:04
Медіа