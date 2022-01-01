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Захищаючи Україну, у Сєвєродонецьку загинув Герой з Волині Іван Чеканюк

Захищаючи Україну, у Сєвєродонецьку загинув Герой з Волині Іван Чеканюк
Своє життя за Україну віддав житель села Гірка Полонка Луцького району Іван Чеканюк.

Про це повідомили у Боратинській громаді.

Військовослужбовець, який ніс службу аеророзвідником, загинув під час виконання бойового завдання у Сєвєродонецьку. Нагороджений орденом «За мужність».

Іван брав участь у бойових діях з 2016 року у складі 59-ї окремої механізованої бригади сухопутних військ ЗСУ. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну воював на Київщині ˗ під Мощуном, Мотижиним, Бузовою, Ясногородкою, Поліським, брав участь в операціях на Миколаївському напрямку.

Церемонія прощання з Іваном Чеканюком відбудеться завтра, 11 червня, з 15:00 до 16:00 у Михайлівському соборі на Софіївській площі. Поховають загиблого у місті Києві.

Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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