Захищаючи Україну, у Сєвєродонецьку загинув Герой з Волині Іван Чеканюк
Сьогодні, 10:15
Своє життя за Україну віддав житель села Гірка Полонка Луцького району Іван Чеканюк.
Про це повідомили у Боратинській громаді.
Військовослужбовець, який ніс службу аеророзвідником, загинув під час виконання бойового завдання у Сєвєродонецьку. Нагороджений орденом «За мужність».
Іван брав участь у бойових діях з 2016 року у складі 59-ї окремої механізованої бригади сухопутних військ ЗСУ. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну воював на Київщині ˗ під Мощуном, Мотижиним, Бузовою, Ясногородкою, Поліським, брав участь в операціях на Миколаївському напрямку.
Церемонія прощання з Іваном Чеканюком відбудеться завтра, 11 червня, з 15:00 до 16:00 у Михайлівському соборі на Софіївській площі. Поховають загиблого у місті Києві.
Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!
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Про це повідомили у Боратинській громаді.
Військовослужбовець, який ніс службу аеророзвідником, загинув під час виконання бойового завдання у Сєвєродонецьку. Нагороджений орденом «За мужність».
Іван брав участь у бойових діях з 2016 року у складі 59-ї окремої механізованої бригади сухопутних військ ЗСУ. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну воював на Київщині ˗ під Мощуном, Мотижиним, Бузовою, Ясногородкою, Поліським, брав участь в операціях на Миколаївському напрямку.
Церемонія прощання з Іваном Чеканюком відбудеться завтра, 11 червня, з 15:00 до 16:00 у Михайлівському соборі на Софіївській площі. Поховають загиблого у місті Києві.
Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!
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