Захищаючи Україну, у Сєвєродонецьку загинув Герой з Волині Іван Чеканюк

Іван Чеканюк.



Про це



Військовослужбовець, який ніс службу аеророзвідником, загинув під час виконання бойового завдання у Сєвєродонецьку. Нагороджений орденом «За мужність».



Іван брав участь у бойових діях з 2016 року у складі 59-ї окремої механізованої бригади сухопутних військ ЗСУ. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну воював на Київщині ˗ під Мощуном, Мотижиним, Бузовою, Ясногородкою, Поліським, брав участь в операціях на Миколаївському напрямку.



Церемонія прощання з Іваном Чеканюком відбудеться завтра, 11 червня, з 15:00 до 16:00 у Михайлівському соборі на Софіївській площі. Поховають загиблого у місті Києві.



Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Своє життя за Україну віддав житель села Гірка Полонка Луцького районуПро це повідомили у Боратинській громаді.Військовослужбовець, який ніс службу аеророзвідником, загинув під час виконання бойового завдання у Сєвєродонецьку. Нагороджений орденом «За мужність».Іван брав участь у бойових діях з 2016 року у складі 59-ї окремої механізованої бригади сухопутних військ ЗСУ. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну воював на Київщині ˗ під Мощуном, Мотижиним, Бузовою, Ясногородкою, Поліським, брав участь в операціях на Миколаївському напрямку.Церемонія прощання з Іваном Чеканюком відбудеться завтра, 11 червня, з 15:00 до 16:00 у Михайлівському соборі на Софіївській площі. Поховають загиблого у місті Києві.щиро співчуває рідним та близьким Героя!

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію