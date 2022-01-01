Українські бійці вже знищили понад 32 тисячі окупантів





Про це



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.06 орієнтовно склали:



особового складу – близько 32 050 (+150) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1 419 (+10) од,

бойових броньованих машин ‒ 3 466 (+16) од,

артилерійських систем – 712 (+0) од,

РСЗВ – 222 (+0) од,

засобів ППО – 97 (+0) од,

літаків – 212 (+0) од,

гелікоптерів – 178 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 579 (+7) од,

крилатих ракет – 125 (+0) од,

кораблів/катерів – 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 448 (+10) од,

спеціальної техніки – 54 (+0).



Найбільших втрат противник зазнав на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Збройні сили України уже знищили 32 050 російських військових.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.06 орієнтовно склали:особового складу – близько 32 050 (+150) осіб ліквідовано,танків ‒ 1 419 (+10) од,бойових броньованих машин ‒ 3 466 (+16) од,артилерійських систем – 712 (+0) од,РСЗВ – 222 (+0) од,засобів ППО – 97 (+0) од,літаків – 212 (+0) од,гелікоптерів – 178 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 579 (+7) од,крилатих ракет – 125 (+0) од,кораблів/катерів – 13 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 2 448 (+10) од,спеціальної техніки – 54 (+0).Найбільших втрат противник зазнав на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.

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