Українські бійці вже знищили понад 32 тисячі окупантів
Сьогодні, 09:25
Збройні сили України уже знищили 32 050 російських військових.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.06 орієнтовно склали:
особового складу – близько 32 050 (+150) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1 419 (+10) од,
бойових броньованих машин ‒ 3 466 (+16) од,
артилерійських систем – 712 (+0) од,
РСЗВ – 222 (+0) од,
засобів ППО – 97 (+0) од,
літаків – 212 (+0) од,
гелікоптерів – 178 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 579 (+7) од,
крилатих ракет – 125 (+0) од,
кораблів/катерів – 13 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 2 448 (+10) од,
спеціальної техніки – 54 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.06 орієнтовно склали:
особового складу – близько 32 050 (+150) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1 419 (+10) од,
бойових броньованих машин ‒ 3 466 (+16) од,
артилерійських систем – 712 (+0) од,
РСЗВ – 222 (+0) од,
засобів ППО – 97 (+0) од,
літаків – 212 (+0) од,
гелікоптерів – 178 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 579 (+7) од,
крилатих ракет – 125 (+0) од,
кораблів/катерів – 13 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 2 448 (+10) од,
спеціальної техніки – 54 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.
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