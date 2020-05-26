Волинян очікує аномально теплий червень. ВІДЕО

Волинян очікує аномально теплий червень. ВІДЕО
Аномально теплий червень прогнозують синоптики по всій території України. Зокрема, кажуть, це відчують і в західних областях. Температура повітря буде дещо вища, аніж в середньому: вона відповідатиме типовому липню. Окрім того, прогнозують, що Західній Україні загрожує дефіцит опадів.

Про те, як пережити спеку, - у сюжеті 12 каналу.

Надворі температура близько 30 градусів, а це лише перша половина червня. Цей місяць стане аномально спекотним, прогнозують синоптики. Температура буде вища на 1-2 градуси, аніж у попередні роки.

«У 2016 році ми перевершили абсолютний максимум. Було 35 градусів – максимальна температура. Поки що такої не спостерігається – 30-31 градус. І ми думаємо, що до кінця місяця 30-31 градус буде», – розповіла провідна синоптикиня Волинського гідрометцентру Світлана Дриганюк.

І це ще не пік. Найвищі показники на термометрах прогнозують у липні.

Від спеки потерпають усі, а рятуються – хто як може.

Медики ж радять спеку пересидіти вдома, на роботі – словом, там, де немає палючого сонця. Особливо тим, хто у групі ризику. А це – люди із серцево-судинними захворюваннями, порушенням водно-сольового балансу та підвищеним рівнем тромбоутворення. Їм з 11-ї до 16-ї години надвір краще не виходити.

«Усім пацієнтам, які мають хронічні захворювання і приймають препарати на регулярній основі, слід обов’язково продовжити їх прийом, не відміняти», – наголошує сімейна лікарка Вікторія Мельничук.

Пережити спеку не так просто й тим, у кого хронічних захворювань немає. Бо ж пересидіти у приміщенні – варіант, звісно, найоптимальніший, але малореальний. Якщо доводиться виходити під палюче сонце, то обов’язково – прислухаючись до порад медиків.

«Закривати голову і обличчя – окуляри є, головні убори. Одяг повинен бути вільним, не сковувати рухи, з натуральних тканин. Вживати більше прохолодної рідини», – радить лікарка.

Прохолодної, але не льодяної! Холодними напоями, а також морозивом медики просять не зловживати, аби не отримати ангіну. До слова, дають поради щодо самого раціону харчування: додати більше зелені та овочів, натомість від м’яса та жирної їжі краще відмовитися.

«Щодо напоїв – обмежити вживання газировки, соків пакетних із високим вмістом цукру, магазинного квасу, що є шкідливо», – стверджує Вікторія Мельничук.

Запаморочення, ускладнене дихання, нудота – перші ознаки теплового удару. Коли вже він стався, радять якнайшвидше заховатися у місце, де немає сонця, випити води. Якщо ж це не допомагає – викликати медиків.


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Теги: Спека, Волинь, червень, погода
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