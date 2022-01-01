Росіяни готують масштабну кібератаку





Про це



Ці листи містять додаток у вигляді документу під назвою "список посилань на інтерактивні карти.docx. Про загрозу попередила урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA.



Якщо відкрити такий лист, можна завантажити шкідливу програму CrescentImp. Фахівці попереджають, що зловмисники все частіше вдаються до розсилань електронних листів зі скомпрометованих електронних адрес державних органів.



Вже встановили понад 500 електронних адрес отримувачів. Хакери можуть атакувати радіостанції, газети, новинні агенції тощо. Тому у Держспецзв'язку закликають терміново інформувати команду CERT-UA, якщо ви раптом стали жертвою кібератаки.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські хакери хочуть атакувати українські медіа. Вони вже розсилають листи із небезпечним вірусом.Про це інформує Держспецзв'язку в телеграмі.Ці листи містять додаток у вигляді документу під назвою "список посилань на інтерактивні карти.docx. Про загрозу попередила урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA.Якщо відкрити такий лист, можна завантажити шкідливу програму CrescentImp. Фахівці попереджають, що зловмисники все частіше вдаються до розсилань електронних листів зі скомпрометованих електронних адрес державних органів.Вже встановили понад 500 електронних адрес отримувачів. Хакери можуть атакувати радіостанції, газети, новинні агенції тощо. Тому у Держспецзв'язку закликають терміново інформувати команду CERT-UA, якщо ви раптом стали жертвою кібератаки.

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