Зенітні ракетні війська ЗСУ збили 500-ту ціль ворога

Зенітні ракетні війська ЗСУ збили 500-ту ціль ворога
У п’ятницю 10 червня зенітні ракетні війська Повітряних сил ЗСУ знищили 500-ту повітряну ціль російських окупантів.

Про це розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі "Українській правді".

"Ювілейною" ціллю виявився черговий БпЛА російських загарбників "Орлан-10". Розраховували на дещо більше, втім літаки рашистів нині не часті гості у підконтрольному Збройним силам України повітряному просторі", - зазначив Юрій Ігнат.

За словами Ігната, від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, зенітні ракетні війська Повітряних сил ЗС України знищують усі типи повітряних цілей: літаки, вертольоти, крилаті ракети, БпЛА, а інколи й ракети оперативно-тактичних комплексів.

10 червня на рахунку ЗРВ Повітряних сил ЗС України – два БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10". Ще два безпілотники цього типу збила протиповітряна оборона Сухопутних військ.

Речник ПС додав, що ударна авіація Повітряних сил традиційно завдає ракетно бомбових ударів по скупченню техніки, позиціях та логістиці ворога. Нині знищено щонайменше п’ять одиниць бойової броньованої техніки та кілька десятків окупантів.

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Теги: Повітряні Сили, Юрій Ігнат, війна
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