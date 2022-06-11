Байден відреагував на зростання цін через дії Путіна

Джо Байден відреагував на зростання цін через неспровоковане вторгнення Росії в Україну і закликав Конгрес прийняти закон, який допоможе американцям протистояти підвищенню цін.



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"Підвищення цін (через дії – ред.) Путіна стало потужним ударом у травні як для нашої країни, так для всього світу: високі ціни на бензин, на енергоносії та продукти харчування склали близько половини місячного зростання цін", - заявив він.



"Коли ми продовжуємо наші зусилля, спрямовані на захист свободи в Україні, ми повинні робити більше — і швидко — щоб знизити ціни тут, у Сполучених Штатах", - зазначив президент США.



Також він підкреслив, що його адміністрація продовжуватиме робити все можливе, щоб знизити ціни для американського народу, і додав, що Конгрес також повинен невідкладно діяти.



Джо Байден назвав боротьбу з інфляцією "головним економічним пріоритетом".



Він закликав членів Конгресу терміново провести необхідні процедури для створення реформи оподаткування найбагатших американців і великих корпорацій.



"Нам усім потрібно попрацювати, щоб знизити інфляцію", – додав Байден.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Сполучених Штатіввідреагував на зростання цін через неспровоковане вторгнення Росії в Україну і закликав Конгрес прийняти закон, який допоможе американцям протистояти підвищенню цін.Про це пише "Українська правда"."Підвищення цін (через дії – ред.) Путіна стало потужним ударом у травні як для нашої країни, так для всього світу: високі ціни на бензин, на енергоносії та продукти харчування склали близько половини місячного зростання цін", - заявив він."Коли ми продовжуємо наші зусилля, спрямовані на захист свободи в Україні, ми повинні робити більше — і швидко — щоб знизити ціни тут, у Сполучених Штатах", - зазначив президент США.Також він підкреслив, що його адміністрація продовжуватиме робити все можливе, щоб знизити ціни для американського народу, і додав, що Конгрес також повинен невідкладно діяти.Джо Байден назвав боротьбу з інфляцією "головним економічним пріоритетом".Він закликав членів Конгресу терміново провести необхідні процедури для створення реформи оподаткування найбагатших американців і великих корпорацій."Нам усім потрібно попрацювати, щоб знизити інфляцію", – додав Байден.

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