Байден відреагував на зростання цін через дії Путіна

Байден відреагував на зростання цін через дії Путіна
Президент Сполучених Штатів Джо Байден відреагував на зростання цін через неспровоковане вторгнення Росії в Україну і закликав Конгрес прийняти закон, який допоможе американцям протистояти підвищенню цін.

Про це пише "Українська правда".

"Підвищення цін (через дії – ред.) Путіна стало потужним ударом у травні як для нашої країни, так для всього світу: високі ціни на бензин, на енергоносії та продукти харчування склали близько половини місячного зростання цін", - заявив він.

"Коли ми продовжуємо наші зусилля, спрямовані на захист свободи в Україні, ми повинні робити більше — і швидко — щоб знизити ціни тут, у Сполучених Штатах", - зазначив президент США.

Також він підкреслив, що його адміністрація продовжуватиме робити все можливе, щоб знизити ціни для американського народу, і додав, що Конгрес також повинен невідкладно діяти.

Джо Байден назвав боротьбу з інфляцією "головним економічним пріоритетом".

Він закликав членів Конгресу терміново провести необхідні процедури для створення реформи оподаткування найбагатших американців і великих корпорацій.

"Нам усім потрібно попрацювати, щоб знизити інфляцію", – додав Байден.

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Теги: Байден, війна, США, інфляція, зростання цін
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