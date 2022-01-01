Уряд ухвалив законопроєкт про розмитнення авто в Дії, його передадуть у Раду





Про це Денис Шмигаль.



Прем'єр зазначив, що найближчим часом документ передадуть на розгляд Верховної Ради.



"Розмитнення буде максимально простим і зручним. Достатньо ввести VIN-код авто, а розрахунок платежів відбувається автоматично. Сплатити можна прямо в застосунку", – пояснив Шмигаль.



Глава Кабміну сподівається, що весь процес займатиме не більше ніж 5 хвилин. Також такі зміни мають усунути різні корупційні схеми та маніпуляції з цінами на авто під час їхнього розмитнення.



Митники більше не впливатимуть на формулу розмитнення, її визначатимуть виключно характеристики авто. Мовиться про об'єм, тип та потужність двигуна, вік машини.



"Наш законопроєкт містить норми, що передбачають повне звільнення від оподаткування автомобілів з електричними двигунами та меншу ставку для авто з гібридними двигунами", – пояснив прем'єр.



Таким чином Україна турбується про свій зелений курс та екологію. Глава уряду зауважив, що цей сервіс наразі не має аналогів у світі.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кабінет Міністрів України затвердив законопроєкт, у якому мовиться про розмитнення автомобілів у застосунку Дія. Згідно з цією ініціативою, процес займатиме не більше ніж 5 хвилин.Про це розповів глава урядуПрем'єр зазначив, що найближчим часом документ передадуть на розгляд Верховної Ради."Розмитнення буде максимально простим і зручним. Достатньо ввести VIN-код авто, а розрахунок платежів відбувається автоматично. Сплатити можна прямо в застосунку", – пояснив Шмигаль.Глава Кабміну сподівається, що весь процес займатиме не більше ніж 5 хвилин. Також такі зміни мають усунути різні корупційні схеми та маніпуляції з цінами на авто під час їхнього розмитнення.Митники більше не впливатимуть на формулу розмитнення, її визначатимуть виключно характеристики авто. Мовиться про об'єм, тип та потужність двигуна, вік машини."Наш законопроєкт містить норми, що передбачають повне звільнення від оподаткування автомобілів з електричними двигунами та меншу ставку для авто з гібридними двигунами", – пояснив прем'єр.Таким чином Україна турбується про свій зелений курс та екологію. Глава уряду зауважив, що цей сервіс наразі не має аналогів у світі.

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